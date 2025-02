Polícia indicia homem por incendiar a casa da ex-mulher, em Guaratuba

Foto ilustrativa: Fábio Dias/EPR

A Polícia Civil indiciou nesta terça-feira (25) um homem, de 60 anos, pelo crime de incêndio, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e por razões de gênero, em Guaratuba.

O crime ocorreu em 6 de setembro de 2024. Na ocasião, o suspeito manteve um relacionamento com a vítima e, após ela se deslocar para outra cidade para tratamento médico, foi até a residência dela e ateou fogo no imóvel com o uso de um produto inflamável.

De acordo com a delegada Paula Caroline Wisniewski, o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, mas o incêndio destruiu completamente a casa. A vítima retornou a Guaratuba em fevereiro e relatou o ocorrido à Polícia Civil.

“A partir das informações prestadas, foram iniciadas diligências, incluindo perícias e oitivas de testemunhas, que resultaram na identificação do suspeito”, explica.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

Denúncias

A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.