Pontal do Paraná celebra 30 anos com entregas de moradias, títulos de imóveis e comendas

Ato cívico fez história com entrega de moradias, regularização fundiária, homenagens e assinatura de ordens de serviço para novas obras estruturantes no município

Fotos: Clovis Santos/ Nátaly Santos

Em comemoração aos 30 anos de emancipação política de Pontal do Paraná, a Prefeitura realizou, na manhã deste sábado (20), um ato cívico no Auditório Primavera que reuniu autoridades, servidores e comunidade. A programação foi marcada por entregas concretas, assinaturas de compromissos e anúncios de novos investimentos nas áreas de habitação, saúde e educação infantil.

Durante o evento, foram entregues sete novas unidades habitacionais no loteamento São Carlos, em Praia de Leste, além da assinatura do termo de compromisso para a construção de novas unidades habitacionais no município, reforçando o avanço das políticas públicas de moradia. Também foi realizada a entrega de títulos de regularização fundiária do Monções II, garantindo segurança jurídica e dignidade às famílias beneficiadas.

A solenidade incluiu ainda a entrega das Comendas Caiçaras, homenagem a personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento social, cultural e comunitário de Pontal do Paraná. Foram homenageados: Francisco Miranda das Neves, Victor Kuck, Mirian Ruth Nadolny, Wolnei Moroz e Enio José da Rosa.

No campo da infraestrutura social, foram assinadas a ordem de serviço para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Primavera e a autorização para a construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Siri Azul, em Shangri-lá, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde e educação.

Estiveram presentes o prefeito Rudão Gimenes e a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini; o deputado estadual Annibelli Neto; a presidente da Câmara Municipal, Elinete Guimarães; os vereadores Juvante Pereira e Any Messina; a vereadora Cleonice Nascimento; o secretário de Habitação e Assuntos Fundiários, Antonio Carlos Brustolin Junior, entre outros secretários municipais e autoridades locais.

Ao longo das falas, as autoridades destacaram que os 30 anos de Pontal do Paraná simbolizam uma trajetória de crescimento construída com planejamento, compromisso e trabalho contínuo. As ações anunciadas e entregues no Auditório Primavera reforçam a responsabilidade da gestão com o futuro do município, priorizando investimentos que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

O ato cívico integrou a programação oficial de aniversário e evidenciou que celebrar a história de Pontal do Paraná também é projetar novos avanços, com obras, políticas públicas e decisões que fortalecem o desenvolvimento sustentável do município.