Pontal do Paraná discute Plano Municipal de Turismo nesta terça e quarta

O planejamento estratégico do Plano Municipal de Turismo de Pontal do Paraná será discutido com a população nesta terça e quarta, dias 16 e 17 de abril, na sede do Iate Clube de Pontal do Sul. Todos os cidadãos podem participar e contribuir para a elaboração do Plano.

É esperada a participação de empresários, instituições, lideranças e todos os interessados da sociedade civil.

Serão apresentadas, avaliadas e debatidas propostas em duas etapas, sempre das 14h às 19h. As vagas são limitadas.