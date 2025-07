PCPR investiga fraude em diárias de vereadora de Pontal do Paraná

Fotos: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu seis mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (3) em Pontal do Paraná. A operação Diária em Curso apura fraude no pagamento de diárias de curso da vereadora Rosiane Rosa Borges “Nega” e a emissão de certificados falsos.

As ordens judiciais foram cumpridas em Pontal do Paraná, Céu Azul e Blumenau (SC) em locais relacionados aos investigados e na sede da empresa contratada. Participaram da ação 16 policiais, entre delegados e agentes, com apoio da Polícia Científica do Paraná (PCP).

Foram apreendidos documentos, celulares e computadores. O material será analisado na sequência da investigação.

Segundo a investigação, a parlamentar recebeu diárias e inscrição para um curso em Curitiba, mas não compareceu. A empresa que emitiu o certificado pertenceria a um ex-vereador de Céu Azul, no Oeste do Estado, e teria fornecido documentos falsos para justificar a prestação de contas.

A investigação teve início a partir de denúncia anônima e segue em andamento, com a possibilidade de novas fases conforme a análise dos elementos coletados.

Os envolvidos podem responder por peculato (desvio de recursos públicos) e falsidade ideológica (falsificação de documentos oficiais).