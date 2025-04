Pontal do Paraná entrega 65 novos títulos e amplia ações na área de habitação

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná / Anderson Franco

A Prefeitura de Pontal do Paraná realizou, neste sábado (5), a entrega de 65 títulos de propriedade para famílias do Jardim Jacarandá 2. A cerimônia ocorreu no refeitório da Escola Cívico-Militar Ezequiel Pinto da Silva, no Jardim Canadá, e contou com a presença de autoridades municipais, técnicos da área e moradores.

Entre os beneficiados estava o casal Sirlene Terezinha Keps Gomes e Ageu Gomes. “O terreno está na família há mais de 30 anos esperando por regularização. Agora, com o documento em mãos, temos a segurança de que está tudo certo perante a lei,” relatou Sirlene. “Esse documento traz segurança. A partir de agora, podemos negociar o imóvel e colocar em prática projetos que já vínhamos esperando há bastante tempo,” completou Ageu.

Durante a cerimônia, o prefeito Rudão Gimenes confirmou a nova etapa de regularização da Chácara São Pedro, possível após a doação da área pelo Governo do Estado ao município, neste mês de março.

“Esse é um trabalho que iniciamos ainda na primeira gestão, com foco na regularização fundiária de diversas áreas do município. Já passamos da marca de mil títulos entregues e seguimos com novas etapas. A Chácara São Pedro é uma delas. No ano passado iniciamos os primeiros encaminhamentos e, agora, com a doação da área pelo Governo do Estado ao município, teremos condições legais de avançar com o processo. É uma ação que pode beneficiar mais de mil famílias e que exige um esforço conjunto das secretarias e da equipe técnica para garantir a entrega dos documentos que reconhecem oficialmente o direito à moradia”, disse Rudão.

O secretário de Habitação e Assuntos Fundiários, Antonio Brustolin, falou sobre os esforços da equipe técnica e o planejamento da gestão para dar continuidade às ações. “A regularização fundiária exige planejamento, diálogo com os moradores e articulação entre diferentes setores da administração. Nosso foco tem sido estruturar a secretaria para dar conta da demanda e avançar com novas áreas. Cada título entregue é resultado de um processo técnico que envolve levantamento, análise e acompanhamento. Agradeço a equipe da secretaria pelo empenho em cada etapa. O trabalho continua, com novos projetos já em andamento.”

Michel Mendes, sócio-proprietário da empresa Cogep, responsável pela execução do projeto técnico, destacou o processo da regularização. “Foi um trabalho de cerca de quatro anos desde a instalação da Reurb. Todo o projeto foi acompanhado pela prefeitura. Agradecemos à população e à equipe que confiaram em nosso trabalho.”

Construção de casas populares

Além da regularização fundiária, a prefeitura também dá continuidade à política habitacional. No final da gestão passada, foram entregues sete casas populares. Agora, nesta segunda-feira (7), será autorizada a construção de mais sete unidades, com investimento de R$ 700 mil.

Também participaram da cerimônia a vice-prefeita Patricia Marcomini, a procuradora-geral do município, Verginia Pedroso, o secretário de Projetos e Planejamento, Heitor Kayamori, o secretário de Obras e Serviços Públicos, Vitor Santana, os vereadores Nei da Pesca, Juvanete Pereira e Any Messina.