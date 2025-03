Pontal do Paraná faz balanço da primeira temporada da Linha Turismo

Foto: Clovis Santos/PMPPR

Após a primeira temporada de operação, a Linha Turismo de Pontal do Paraná concluiu suas atividades registrando um total de 1.227 passageiros transportados. A iniciativa, que teve como objetivo facilitar o deslocamento de moradores e visitantes, além de promover as belezas naturais do município, encerra sua primeira temporada.

O serviço foi implementado para oferecer uma opção acessível de transporte turístico, conectando o Terminal de Embarque de Pontal do Sul a Guaraguaçu. Com três horários diários de saída em ambos os sentidos, o trajeto contemplava um percurso pela orla da cidade, proporcionando vistas privilegiadas da beira-mar e valorizando o potencial turístico da região.

Nos meses de janeiro, fevereiro e até 5 de março, a Linha Turismo operou com as mesmas tarifas acessíveis em prática para todos os públicos. Durante a semana, o valor da passagem foi de R$ 3,00, enquanto aos sábados, domingos e feriados, a tarifa reduzida foi de R$ 2,00.

O prefeito Rudão Gimenes destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do turismo local. “A Linha Turismo foi um projeto pensado para facilitar a mobilidade e incentivar os visitantes a conhecerem melhor Pontal do Paraná. O retorno positivo do público mostra que estamos no caminho certo para ampliar as opções de transporte e fortalecer o setor turístico da cidade.”

A secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa, também ressaltou o impacto da iniciativa. “Desde o início, a proposta da Linha Turismo foi garantir uma experiência diferenciada para quem visita Pontal do Paraná. Além de oferecer transporte acessível, proporcionamos um olhar especial sobre nossas paisagens e belezas naturais. O balanço deste primeiro ano nos motiva a continuar investindo em soluções que impulsionem o turismo sustentável e de qualidade.”

O encerramento da operação abre espaço para uma avaliação sobre os desafios e as melhorias necessárias para futuras edições do serviço. A prefeitura e a Secretaria de Turismo seguem comprometidas em aprimorar as estratégias para fortalecer o setor e ampliar as opções de mobilidade para moradores e visitantes.