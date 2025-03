Pontal do Paraná recebe reconhecimento por criar Conselho e Fundo do Esporte

Pontal do Paraná recebe reconhecimento por criar Conselho e Fundo do Esporte

João Carlos Marcon e Rudão Gimenes | foto: PMPR

Pontal do Paraná foi reconhecida com o Selo Plus do programa O Esporte Que Queremos, uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Esporte, em parceria com o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A conquista foi oficializada na manhã desta segunda-feira (10), com a entrega do certificado pelo chefe do Escritório Regional do Litoral da Secretaria de Estado do Esporte, João Carlos Marcon, ao prefeito Rudão Gimenes.

A Prefeitura de Pontal destaca que o município é o primeiro do litoral paranaense a receber essa certificação. O Selo Plus é a mais alta certificação do programa e foi concedido ao município após o cumprimento dos requisitos necessários, que incluem a formalização do Conselho Municipal de Esporte e o desenvolvimento de instrumentos de financiamento do Fundo Municipal para o Esporte.

“Esse reconhecimento é fruto de um trabalho coletivo e do compromisso que temos com o desenvolvimento do esporte em Pontal do Paraná. Com a estruturação do Conselho Municipal e a criação de mecanismos de financiamento, garantimos mais oportunidades para nossos atletas e para a população em geral”, afirmou o prefeito Rudão.

O representante da Secretaria do Esporte enfatizou a importância do programa e a relevância da conquista para o município. “O Selo Plus representa um avanço significativo na gestão esportiva municipal. Pontal do Paraná demonstra compromisso com o esporte e com a melhoria das condições para prática esportiva, o que é essencial para a formação de cidadãos e incentivo à qualidade de vida”, destacou Marcon.

Com a obtenção do Selo Plus, Pontal do Paraná reafirma seu compromisso com o fortalecimento do esporte local, garantindo mais estrutura e apoio para atletas e praticantes de atividades físicas no município.