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Estado investe R$ 255 milhões em barracões industriais e coworkings de 250 municípios

Redação
Convênios dos programas das secretarias das Cidades e da Indústria, Comércio e Serviços com prefeituras foram formalizados nesta terça
Foto: Secid-PR

O Governo do Paraná investe R$ 255 milhões na construção de barracões industriais e espaços de coworking em 250 municípios. A iniciativa é realizada em parceria entre as secretarias das Cidades e da Indústria, Comércio e Serviços e anunciada nesta terça-feira (17), durante a formalização dos convênios com as prefeituras no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba.

“Isso traz a pequena indústria para os municípios, aquelas que muitas vezes não têm condições de ter o seu próprio barracão, então o Governo do Estado está ajudando na construção desses espaços. Até dez indústrias podem se instalar, gerando de 50 a 60 empregos. Desta forma, o pequeno vai crescendo, depois faz o seu próprio barracão, trazendo renda ao município e qualidade de vida para quem reside ali”, afirmou o governador em exercício, Darci Piana.

A medida integra uma política estruturada de desenvolvimento econômico, com foco na interiorização do crescimento, estímulo ao empreendedorismo e geração de oportunidades, especialmente em municípios de pequeno porte e com menor nível de renda.

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, destacou o momento econômico vivido pelo Paraná e o impacto direto dos investimentos nos municípios. “O Paraná vive um novo ciclo, com crescimento consistente, confiança e ambiente favorável aos negócios. Esse investimento chega na ponta, gera emprego e muda a realidade das cidades”, afirmou.

Segundo ele, os barracões industriais são instrumentos rápidos de transformação econômica. “É um investimento inteligente, com retorno em cerca de um ano e meio. Gera emprego, renda e fortalece a economia local”, disse.

Guto também ressaltou a inovação com a implantação dos espaços de coworking. “São ambientes que estimulam novos negócios e a inovação, principalmente em cidades que não atraem grandes indústrias, mas têm potencial para crescer”, afirmou.

PROGRAMAS

Os investimentos fazem parte de programas estruturantes do Estado, como o Rota do Progresso e o Acelera Paraná, que atuam de forma complementar para impulsionar o desenvolvimento regional.

“O objetivo é fortalecer os municípios e gerar oportunidades para a população. Quando a cidade cresce, melhora a vida das pessoas. Essa é uma construção coletiva que o Paraná vem fazendo”, completou o secretário.

Redação
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