Guto Silva diz que Paraná quase dobrou o PIB em oito anos e reforça aposta em inovação

Fotos: Alex Adam Secid

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, participou nesta segunda-feira (9), em Curitiba, da apresentação da Jornada Paraná IBID 2030, ao lado do vice-governador Darci Piana. A iniciativa reúne 23 instituições do Estado que atuam de forma integrada para elevar a posição do Paraná no ranking do IBID – Índice Brasileiro de Inovação e Desenvolvimento, que mapeia o ecossistema de inovação no país.

Durante o evento, o secretário destacou o avanço da economia paranaense nos últimos anos. “Há oito anos o Paraná tinha um PIB de R$ 400 bilhões. Ao final deste ano vamos chegar a R$ 840 bilhões. Em oito anos dobramos o tamanho da economia. Nem China, nem Índia, nem Estados Unidos cresceram como o Paraná nesse período. Isso é extraordinário porque significa emprego, oportunidade e justiça social”, afirmou.

Segundo ele, o crescimento econômico também vem acompanhado da redução da desigualdade. “Para dividir melhor a riqueza, primeiro é preciso fazer o bolo crescer. E é isso que estamos conseguindo. Ao mesmo tempo em que avançamos na inovação, também reduzimos o índice de desigualdade medido pelo Gini. É crescimento com mais justiça social.”

Guto Silva ressaltou ainda o papel das pequenas e médias empresas no fortalecimento do ambiente de inovação. “Se avançarmos apenas 1% com as pequenas e médias empresas de inovação, o impacto social e econômico será enorme. Isso posiciona o Paraná como um ambiente cada vez mais favorável para empresas de tecnologia.”

O secretário também destacou que a estratégia do Governo do Estado se apoia em duas frentes principais: infraestrutura e educação. “O Governo Ratinho Junior estruturou a estratégia em duas verticais. A primeira é infraestrutura. Era preciso recuperar e ampliar a infraestrutura do Estado, com avanços em estradas rurais, aeroportos, habitação e no Porto de Paranaguá.”

Ele lembrou ainda que o Estado já entregou 130 mil unidades habitacionais e ressaltou a importância da educação para aumentar a produtividade. “Hoje temos cerca de 500 mil alunos estudando programação e 200 mil aprendendo robótica nas escolas do Paraná. Isso dialoga diretamente com o futuro que estamos construindo.”