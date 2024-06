Pontal vai receber R$ 96 milhões para revitalização da orla e outras obras

Fotos: Divulgação

O governo estadual deverá investir R$ 96 milhões para obras em Pontal do Paraná incluindo revitalização da orla e molhe em Pontal do Sul. O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Junior, no sábado (22), durante a solenidade de entrega das licenças ambientais que permitem o início do processo de licitação das obras.

O prefeito Rudão Gimenes agradeceu a primeira visita do governador à cidade e lembrou que vários recursos para viabilizar obras já concluídas e outras em andamento foram obtidas em parceria com o Governo do Estado.

A revitalização da orla de Pontal do Paraná terá investimento de R$ 35 milhões na primeira fase das obras que serão realizadas entre os balneários Monções e Canoas numa extensão de 3,5 quilômetros.

No Balneário Pontal do Sul serão outros R$ 10 milhões para readequação do molhe guia de corrente do Canal DNOS (Departamento Nacional de Obras e Saneamento), incluindo a construção de uma passarela com aproximadamente 150 metros de extensão que deve se tornar um novo ponto turístico na cidade.

Além dos R$ 45 milhões garantidos nos dois projetos, o governador confirmou que ainda em 2024 será licitada a construção da Delegacia Cidadã, no valor de R$ 4,5 milhões e destacou a construção do Colégio Estadual Renee Carvalho de Amorim, no Balneário Ipanema, que está em fase de licitação, com valor máximo de R$ 23,9 milhões. Os investimentos anunciados ultrapassam R$ 96 milhões.

Contorno de Pontal já está em execução

Entre as obras em parceria com o Estado citadas por Rudão, está o Contorno de Praia de Leste, que deve desafogar o trânsito na entrada da cidade e que está em execução com investimento de R$ 10 milhões, drenagem e limpeza de canais para evitar enchentes, equipamentos para o novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) que deve ser entregue à população nos próximos dias, além da construção de um barracão para o Provopar e de uma unidade do Projeto Meu Campinho no Balneário Shangri-Lá, entre outras.

Na área de saneamento urbano, entre 2024 e 2028, serão investidos R$ 22,6 milhões na melhoria da infraestrutura de abastecimento de água, redes de esgoto e novas galerias.

“Somos a cidade mais jovem do Litoral (28 anos) e a quinta que mais cresceu nos últimos dez anos no Paraná. Temos um grande potencial turístico e portuário a ser explorado e tenho certeza que essa parceria que construímos hoje com o Governo do Estado fará a cidade se desenvolver ainda mais”, disse Rudão.

O governador ainda informou que no próximo dia 12 de julho, o Governo do Estado pretende licitar a duplicação da PR 412, entre Matinhos e Pontal do Paraná, que contará com ciclovia, avenidas marginais e iluminação em LED.

Revitalização da orla: R$ 35 milhões (fase 1) entre Monções e Canoas numa extensão de 3.5 km. O projeto prevê novo calçamento, pista para corrida e ciclovia, quiosques, áreas urbanizadas (lounges), sinalização horizontal e vertical, passarelas transpondo a restinga até a faixa de areia, acessibilidade e paisagismo.

Molhe em Pontal do Sul: R$ 10 milhões. Requalificação do molhe guia de corrente em Pontal do Sul para evitar o assoreamento do canal e trazer mais segurança à navegação com sinalização náutica dos dois lados do canal.

Utilizado diariamente por centenas de pescadores, o local é ponto de partida e chegada para Ilha do Mel e também abriga várias marinas, já que Pontal do Paraná é uma das cidades que mais possui embarcações no Sul do Brasil. O projeto prevê também a construção de uma passarela sobre o molhe com quase 150 metros de extensão que deve se tornar um novo atrativo turístico para Pontal do Sul, impulsionando o crescimento da região.

Presenças

Participaram da solenidade, além de membros do governo, o deputado estadual Anibelli Neto; a vice-prefeita de Pontal do Paraná, Patrícia Millo Marcomini; a primeira-dama do município, Bruna Mariotti, a comandante do Corpo de Bombeiros no município, Júlia dos Santos Saldanha; o desembargador do Tribunal de Justiça (TJ-PR), José Laurindo de Souza Netto; além dos vereadores, Elinete Rocha, Juvanete Pereira, Osni Ceará, Dega, Paulo Parada, Ezequiel Tavares e a Nega, secretários da administração pontalense, líderes políticos, empresariais e a população.

Ao final da solenidade, dezenas de pessoas quiseram fotografar ao lado do governador e do prefeito Rudão Gimenes num dia histórico para Pontal do Paraná.