Ponte de Guaratuba já tem 20 das 64 estacas colocadas: obra passa dos 22%

Foto: Gabriel Rosa/AEN

Boletim mensal da construção da Ponte de Guaratuba informa que a obra atingiu a marca de 22,6% de execução em setembro. No último mês, os trabalhos de infraestrutura estiveram concentrados na execução das estacas, que envolvem as atividades de cravação, escavação e concretagem. Além disso, ocorre simultaneamente a fabricação das vigas longarinas pré-moldadas e a execução das vigas travessas do trecho pré-moldado.

Até o momento, foram 20 estacas concluídas, sendo 11 no trecho estaiado e nove no trecho pré-moldado. Ao todo, são 64 estacas, com 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado. Foram 23 vigas longarinas fabricadas, de um total de 160 vigas previstas para a obra.

Na execução das vigas travessas que receberão as vigas longarinas, foi registrado o número de duas travessas finalizadas e duas em andamento. Ao total, serão 22 vigas travessas, que fazem parte da estrutura da ponte. De acordo com o projeto executivo, serão 20 travessas construídas no trecho pré-moldado e duas travessas nos apoios laterais do trecho estaiado.

Segundo a engenheira do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Larissa Vieira, as obras são realizadas dentro de um cronograma, e estão até o momento, executadas de acordo com o prazo estabelecido.

Durante o mês de setembro, no canteiro de obras operacional, foi realizada também a continuidade das atividades preliminares para instalação da treliça lançadeira. O equipamento, que vai garantir ainda mais agilidade à obra, tem a função de realizar o deslocamento de vigas longarinas desde o canteiro até os respectivos apoios.

ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO – Desde o dia 9 de setembro, o tráfego de veículos na Avenida Antônio dos Santos Miranda, na região do Morro das Caieiras, em Guaratuba, passou por alterações em razão das obras de acesso à Ponte de Guaratuba.

Dentre as mudanças no trânsito, estão a implementação do sentido único na Avenida Antônio dos Santos Miranda, que liga o centro da cidade ao acesso ao ferry-boat, além de uma faixa única exclusiva de acesso aos moradores até o bairro de Caieiras.

PONTE – A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades. A previsão de entrega da obra é abril de 2026.

Segundo os dados do relatório de acompanhamento da obra, sobre o mês de setembro, o contrato registrou um avanço de 22,6% em relação ao cronograma físico-financeiro, o que representa um investimento de R$ 87.585.315,71.

Uma das obras mais esperadas pela população paranaense, a construção da Ponte de Guaratuba pode ser acompanhada em tempo real através de câmeras de monitoramento. Basta clicar aqui.