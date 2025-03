Ponte de Guaratuba provoca diversas alterações no trânsito no centro da cidade

Ponte de Guaratuba provoca diversas alterações no trânsito no centro da cidade

Devido ao fechamento do trecho da PR-412 (Rodovia Máximo Jamur – Av. Antonio dos Santos Miranda), no Morro Espia Barco, para as obras da ponte sobre a Baía de Guaratuba, a Prefeitura de Guaratuba anuncia uma série de mudanças no sentido de vias, estacionamentos e limites de velocidade no centro da cidade.

As alterações entrarão em vigor na segunda-feira (17) com o objetivo de garantir a fluidez do trânsito e a segurança de pedestres e motoristas.

Alterações no sentido das vias

As principais mudanças ocorrerão nas ruas próximas à Praça Central, com ajustes no sentido de circulação. Confira as principais alterações:

• Rua Maria Bastos: Mão única no sentido entre a Rua XV de Novembro e Avenida Ponta Grossa (lateral praça e atacado Azulão).

• Avenida 29 de Abril: Mão dupla entre a Rua Maria Bastos e a Rua Vieira dos Santos (frente da Igreja Matriz e lateral da praça).

• Rua Vieira dos Santos: Mão única no sentido entre a Avenida 29 de Abril e a Rua Capitão João Pedro (lateral da Igreja Matriz e frente do hospital).

• Rua Capitão João Pedro (lateral do hospital): Mão única no sentido entre a Av. Carlos Mafra e a Travessa Juvêncio Unho.

Tráfego

• Rua Vicente Machado/Rua Cap. João Pedro: Entre a Rua Xavier da Silva até a Travessa Juvência Unho: sentido obrigatório para veículos pesados.

• Rua Capitão João Pedro: Rua Vieira dos Santos até Travessa Juvêncio Unho serão 3 faixas, para veículos pesados, veículos leves e faixa exclusiva moradores do bairro Caieiras, que acessaram a Rua Mal. Hermes em operação do posto Pare e Siga.

Mudanças nos Estacionamentos

As regras para estacionamento também serão alteradas em diversas vias. Confira as principais mudanças:

• Avenida Ponta Grossa:

Entre a Rua Maria Bastos e a Rua Padre Donato: permitido estacionamento paralelo à via somente do lado esquerdo.

Entre a Rua Padre Donato e a Rua Xavier da Silva: proibido estacionar em ambos os lados.

• Rua Maria Bastos:

Entre a Rua XV de Novembro e a Avenida 29 de Abril: permitido estacionamento paralelo à via somente do lado esquerdo (lado da praça).

Entre a Avenida 29 de Abril e a Avenida Ponta Grossa: proibido estacionar em ambos os lados.

• Avenida 29 de Abril:

Entre a Rua Maria Bastos e a Rua Vieira dos Santos: permitido estacionamento paralelo à via somente do lado esquerdo.

• Rua Vicente Machado:

Entre a Rua Xavier da Silva e a Rua Carlos Cavalcante: permitido estacionamento paralelo à via somente do lado esquerdo.

• Rua Onze de Outubro: Entre a Rua Carlos Cavalcante e a Rua Cel. Carlos Mafra: proibido estacionar em ambos os lados.

• Rua Capitão João Pedro:

Entre a Rua Cel. Carlos Mafra e a Rua Vieira dos Santos: proibido estacionar em ambos os lados.

Entre a Rua Vieira dos Santos e a Travessa Juvêncio Unho: permitido estacionamento paralelo à via somente do lado esquerdo.

Alteração na velocidade

A velocidade máxima permitida será de 20 km/h nas seguintes vias:

• Rua Vicente Machado (entre a Rua Xavier da Silva e a Rua Carlos Cavalcante);

• Rua Onze de Outubro (entre a Rua Carlos Cavalcante e a Rua Cel. Carlos Mafra);

• Rua Capitão João Pedro (entre a Rua Cel. Carlos Mafra e a Travessa Juvêncio Unho);

• Rua Maria Bastos (entre a Rua XV de Novembro e a Avenida Ponta Grossa).

“A Prefeitura reforça a importância de que motoristas e pedestres fiquem atentos às novas sinalizações e respeitem as mudanças para evitar transtornos e garantir a segurança de todos. As alterações são temporárias e visam minimizar os impactos causados pelas obras da ponte sobre a Baía de Guaratuba, que trará benefícios de mobilidade e desenvolvimento para a região.”