Governo Federal destina ambulância Samu e 4 combos para UBSs de Guaratuba

Combos de equipamentos vão para as Unidades Básicas de Saúde Coroados, Figueira, Cohapar e Piçarras

Secretário de Saúde, Adonis Furuushi, foi a Curitiba receber ambulância e combos | foto: Prefeitura de Guaratuba

Guaratuba recebeu uma das 39 ambulâncias Samu entregues pelo Governo Federal no Paraná neste mês de março. A cidade também ganhou quatro combos de equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um kit de multimídia de Telessaúde.

A entrega ocorreu durante evento realizado, no dia 13, na Fiocruz Paraná – Instituto Carlos Chagas (ICC), em Curitiba, com a presença da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e do secretário executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda.

Representando o município de Guaratuba, estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Adonis Furuushi, e a chefe de Gabinete do município, Josiane Cordeiro. De acordo com a prefeitura, “o encontro marca um momento de cooperação entre o Governo Federal e os municípios, reforçando a infraestrutura da rede pública”.

Combos para UBSs

Em Guaratuba, os combos serão destinados às UBS dos bairros Coroados, Figueira, Cohapar e Piçarras, fortalecendo a estrutura das unidades e ampliando a capacidade de atendimento.

Os kits incluem equipamentos clínicos e de reabilitação:

retinógrafo portátil (exame do fundo do olho)

espirômetro digital (avalia função pulmonar)

dermatoscópio digital (avalia lesões de pele)

otoscópio (exame do ouvido)

doppler vascular portátil (avalia circulação sanguínea)

eletrocardiógrafo digital

laser terapêutico de baixa potência (tratamento de dor e inflamação)

TENS e FES (estimulação neuromuscular elétrica)

ultrassom para fisioterapia

tábua de propriocepção (reabilitação de equilíbrio)

dinamômetro digital (mede força muscular)

desfibrilador externo automático (DEA)

fotóforo clínico

balança portátil digital

câmara fria exclusiva para vacinas (armazenamento de imunizantes), eletrocautério (bisturi elétrico)

cadeira de rodas com capacidade de suporte de até 180 kg, ampliando a acessibilidade e o atendimento nas unidades

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Novo PAC Saúde

No total, o Governo Federal entregou na mesma ocasião 39 ambulâncias do SAMU 192, sete Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), 216 equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e dois combos de equipamentos cirúrgicos. São R$ 18,7 milhões em investimentos do Novo PAC Saúde.

O Ministério da Saúde está investindo R$ 31,8 bilhões em todo o país por meio do Novo PAC para fortalecer a infraestrutura do SUS. Os recursos contemplam obras, equipamentos e veículos para ampliar o acesso da população a serviços de saúde.

No Paraná, foram selecionadas 1.450 propostas de investimentos, que somam mais de R$ 814 milhões. Entre eles estão obras de unidades de saúde, aquisição de equipamentos e ampliação da frota de veículos assistenciais, como ambulâncias do SAMU 192 e unidades odontológicas móveis.

De acordo com o Governo Federal, as ações fazem parte da estratégia para expandir o acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas, reduzindo filas e garantindo atendimento mais rápido e resolutivo para a população.

A ministra Gleisi Hoffmann destacou durante o evento em Curitiba que os investimentos são resultado de uma decisão política do presidente Lula, que ampliou em 77% os repasses para a saúde. “São mais de R$ 800 milhões em investimentos na área da saúde, além dos recursos transferidos diretamente fundo a fundo para estados e municípios. Só hoje, aqui no Paraná, estamos anunciando cerca de R$ 22 milhões em investimentos. O governo Lula se preocupa de verdade com a vida e com a qualidade de vida das pessoas. Eu, como paranaense, fico muito agradecida e feliz de participar de um governo que tem essa sensibilidade”, afirmou a ministra.