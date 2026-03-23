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Governo Federal destina ambulância Samu e 4 combos para UBSs de Guaratuba

Redação
Combos de equipamentos vão para as Unidades Básicas de Saúde Coroados, Figueira, Cohapar e Piçarras
Secretário de Saúde, Adonis Furuushi, foi a Curitiba receber ambulância e combos | foto: Prefeitura de Guaratuba

Guaratuba recebeu uma das 39 ambulâncias Samu entregues pelo Governo Federal no Paraná neste mês de março. A cidade também ganhou quatro combos de equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um kit de multimídia de Telessaúde.

A entrega ocorreu durante evento realizado, no dia 13, na Fiocruz Paraná – Instituto Carlos Chagas (ICC), em Curitiba, com a presença da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e do secretário executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda.

Representando o município de Guaratuba, estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Adonis Furuushi, e a chefe de Gabinete do município, Josiane Cordeiro. De acordo com a prefeitura, “o encontro marca um momento de cooperação entre o Governo Federal e os municípios, reforçando a infraestrutura da rede pública”.

Combos para UBSs

Em Guaratuba, os combos serão destinados às UBS dos bairros Coroados, Figueira, Cohapar e Piçarras, fortalecendo a estrutura das unidades e ampliando a capacidade de atendimento.

Os kits incluem equipamentos clínicos e de reabilitação:
  • retinógrafo portátil (exame do fundo do olho) 
  • espirômetro digital (avalia função pulmonar) 
  • dermatoscópio digital (avalia lesões de pele) 
  • otoscópio (exame do ouvido) 
  • doppler vascular portátil (avalia circulação sanguínea) 
  • eletrocardiógrafo digital 
  • laser terapêutico de baixa potência (tratamento de dor e inflamação) 
  • TENS e FES (estimulação neuromuscular elétrica) 
  • ultrassom para fisioterapia 
  • tábua de propriocepção (reabilitação de equilíbrio) 
  • dinamômetro digital (mede força muscular)
  • desfibrilador externo automático (DEA) 
  • fotóforo clínico 
  • balança portátil digital 
  • câmara fria exclusiva para vacinas (armazenamento de imunizantes), eletrocautério (bisturi elétrico) 
  • cadeira de rodas com capacidade de suporte de até 180 kg, ampliando a acessibilidade e o atendimento nas unidades

Vídeo> Prefeitura de Guaratuba

Novo PAC Saúde 

No total, o Governo Federal entregou na mesma ocasião 39 ambulâncias do SAMU 192, sete Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), 216 equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e dois combos de equipamentos cirúrgicos. São R$ 18,7 milhões em investimentos do Novo PAC Saúde.

O Ministério da Saúde está investindo R$ 31,8 bilhões em todo o país por meio do Novo PAC para fortalecer a infraestrutura do SUS. Os recursos contemplam obras, equipamentos e veículos para ampliar o acesso da população a serviços de saúde. 

No Paraná, foram selecionadas 1.450 propostas de investimentos, que somam mais de R$ 814 milhões. Entre eles estão obras de unidades de saúde, aquisição de equipamentos e ampliação da frota de veículos assistenciais, como ambulâncias do SAMU 192 e unidades odontológicas móveis. 

De acordo com o Governo Federal, as ações fazem parte da estratégia para expandir o acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas, reduzindo filas e garantindo atendimento mais rápido e resolutivo para a população.

A ministra Gleisi Hoffmann destacou durante o evento em Curitiba que os investimentos são resultado de uma decisão política do presidente Lula, que ampliou em 77% os repasses para a saúde. “São mais de R$ 800 milhões em investimentos na área da saúde, além dos recursos transferidos diretamente fundo a fundo para estados e municípios. Só hoje, aqui no Paraná, estamos anunciando cerca de R$ 22 milhões em investimentos. O governo Lula se preocupa de verdade com a vida e com a qualidade de vida das pessoas. Eu, como paranaense, fico muito agradecida e feliz de participar de um governo que tem essa sensibilidade”, afirmou a ministra.

Foto: Gil Ferreira/SRI-PR
Redação
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