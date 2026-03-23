Governo Federal destina ambulância Samu e 4 combos para UBSs de Guaratuba
Combos de equipamentos vão para as Unidades Básicas de Saúde Coroados, Figueira, Cohapar e Piçarras
Guaratuba recebeu uma das 39 ambulâncias Samu entregues pelo Governo Federal no Paraná neste mês de março. A cidade também ganhou quatro combos de equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um kit de multimídia de Telessaúde.
A entrega ocorreu durante evento realizado, no dia 13, na Fiocruz Paraná – Instituto Carlos Chagas (ICC), em Curitiba, com a presença da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e do secretário executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda.
Representando o município de Guaratuba, estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Adonis Furuushi, e a chefe de Gabinete do município, Josiane Cordeiro. De acordo com a prefeitura, “o encontro marca um momento de cooperação entre o Governo Federal e os municípios, reforçando a infraestrutura da rede pública”.
Combos para UBSs
Em Guaratuba, os combos serão destinados às UBS dos bairros Coroados, Figueira, Cohapar e Piçarras, fortalecendo a estrutura das unidades e ampliando a capacidade de atendimento.
Os kits incluem equipamentos clínicos e de reabilitação:
- retinógrafo portátil (exame do fundo do olho)
- espirômetro digital (avalia função pulmonar)
- dermatoscópio digital (avalia lesões de pele)
- otoscópio (exame do ouvido)
- doppler vascular portátil (avalia circulação sanguínea)
- eletrocardiógrafo digital
- laser terapêutico de baixa potência (tratamento de dor e inflamação)
- TENS e FES (estimulação neuromuscular elétrica)
- ultrassom para fisioterapia
- tábua de propriocepção (reabilitação de equilíbrio)
- dinamômetro digital (mede força muscular)
- desfibrilador externo automático (DEA)
- fotóforo clínico
- balança portátil digital
- câmara fria exclusiva para vacinas (armazenamento de imunizantes), eletrocautério (bisturi elétrico)
- cadeira de rodas com capacidade de suporte de até 180 kg, ampliando a acessibilidade e o atendimento nas unidades
Novo PAC Saúde
No total, o Governo Federal entregou na mesma ocasião 39 ambulâncias do SAMU 192, sete Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), 216 equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e dois combos de equipamentos cirúrgicos. São R$ 18,7 milhões em investimentos do Novo PAC Saúde.
O Ministério da Saúde está investindo R$ 31,8 bilhões em todo o país por meio do Novo PAC para fortalecer a infraestrutura do SUS. Os recursos contemplam obras, equipamentos e veículos para ampliar o acesso da população a serviços de saúde.
No Paraná, foram selecionadas 1.450 propostas de investimentos, que somam mais de R$ 814 milhões. Entre eles estão obras de unidades de saúde, aquisição de equipamentos e ampliação da frota de veículos assistenciais, como ambulâncias do SAMU 192 e unidades odontológicas móveis.
De acordo com o Governo Federal, as ações fazem parte da estratégia para expandir o acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas, reduzindo filas e garantindo atendimento mais rápido e resolutivo para a população.
A ministra Gleisi Hoffmann destacou durante o evento em Curitiba que os investimentos são resultado de uma decisão política do presidente Lula, que ampliou em 77% os repasses para a saúde. “São mais de R$ 800 milhões em investimentos na área da saúde, além dos recursos transferidos diretamente fundo a fundo para estados e municípios. Só hoje, aqui no Paraná, estamos anunciando cerca de R$ 22 milhões em investimentos. O governo Lula se preocupa de verdade com a vida e com a qualidade de vida das pessoas. Eu, como paranaense, fico muito agradecida e feliz de participar de um governo que tem essa sensibilidade”, afirmou a ministra.