Porto de Paranaguá anuncia leilão da área ocupada pela Cargill

Foto: Jamile Faustino/Portos do Paraná

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa – Portos do Paraná) anunciou o leilão do espaço denominado PAR15 para 21 de fevereiro de 2025, na sede da B3 – Bolsa de Valores de São Paulo.

O Aviso do Leilão nº 1/2024, dirigido aos interessados, foi publicado nos diários oficiais da União e do Paraná na terça-feira (26), acompanhado do edital e dos documentos técnicos e jurídicos necessários.

A PAR15, localizada junto ao Corredor de Exportação, será destinada à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, com concessão para exploração pelo novo arrendatário por 35 anos. Atualmente, a área é ocupada pela Cargill. O vencedor do leilão deverá realizar investimentos de aproximadamente R$ 293 milhões no espaço, além de aportar R$ 311 milhões na implantação da primeira etapa do Píer em T.

O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, afirma que a nova concessão incremente a capacidade de exportação de soja, milho e farelo pelo Porto de Paranaguá, garantindo segurança jurídica ao futuro arrendatário. “A projeção é que essa área aumente sua capacidade de 115 mil toneladas estáticas para mais de 190 mil toneladas, após a implementação dos investimentos previstos”, diz Garcia.

Os requisitos para participação no leilão estão disponíveis no portal da Portos do Paraná (aqui e aqui) e no site do Ministério de Portos e Aeroportos. O detalhamento sobre a documentação também pode ser conferido presencialmente na sede administrativa da Portos do Paraná, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, bairro Dom Pedro II, em Paranaguá.

Este é mais uma licitação realizado pela própria empresa pública, por meio da Comissão de Licitação de Áreas Portuárias (CLAP), desde a obtenção do Convênio de Delegação de Competências, em 2019.

“A delegação de competência nos permite conduzir o processo, e isso é mais um diferencial da Portos do Paraná em relação às outras autoridades portuárias. Seguimos firmes no compromisso de regularizar os contratos e tornar nossas operações ainda mais eficientes e modernas”, concluiu Garcia.