Apoio da Portos do Paraná amplia projeto cultural 5C para jovens de Paranaguá

Fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

Com apoio da empresa pública Portos do Paraná, o projeto Cumbuca de valorização dos jovens, realizado pelo Centro Cultural Cecília Correa Carvalho (5C), em Paranaguá, passará a ser implementado em 10 escolas estaduais do município, beneficiando mais 120 estudantes.

“Apoiar o 5C enche o nosso coração de esperança. Estamos investindo e valorizando as crianças parnanguaras. Abraçar esse projeto é, com certeza, vislumbrar um futuro promissor para o Porto e para a cidade”, destacou Melissa de Paula, coordenadora de Novos Negócios da Portos do Paraná.

Além do aporte para a contratação de cinco instrutores, a empresa pública contribuiu com a impressão de 5 mil exemplares do livro “Como transformar o mundo”, escrito por João Costa Júnior, idealizador do 5C. “Nesse curso, atendemos uma necessidade básica da juventude: a escolha consciente sobre o próprio futuro. A ampliação do Cumbuca só foi possível com o apoio da Portos do Paraná”, afirmou.

A estudante Yasmin Vitória Gomes Pereira de Melo, de 16 anos, relatou a transformação que viveu com o projeto. “O tio João me ajudou a descobrir que meu sonho é ser psicóloga. Ele fala que teremos um grande futuro se seguirmos nossos sonhos. Não é só trabalhar pelo dinheiro, mas sim pela paixão”, disse a jovem.

O anúncio da ampliação do projeto, com a integração das atividades de leitura, cultura e conscientização às diretrizes pedagógicas do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá (NRE) aconteceu neste sábado (16) em um evento que contou com apresentação da Banda 5C. O projeto também conta com patrocínio do Grupo Interalli e recursos do Governo Federal, através do Ministério da Cultura.

Conhecimento, cooperação, cultura, comunidade e conscientização

O 5C nasceu da experiência pessoal de João Costa, que decidiu criar o projeto após perder um primo para as drogas. Desde então, o centro cultural atua para ampliar horizontes e mostrar às crianças e adolescentes que é possível conhecer novas realidades e transformar suas vidas.

Os cinco “Cs” representam conhecimento, cooperação, cultura, comunidade e conscientização. Atualmente, o 5C oferece nove oficinas e mantém iniciativas que envolvem literatura, música, esportes e inclusão social, além de projetos para mães em situação de vulnerabilidade.

São elas: 5C na Escola (livros infantis nas escolas municipais); Pá na Água (fotografia e remada nas comunidades ribeirinhas); Tocando o Futuro (aulas de música); Cine5C (audiovisual); WebRádio (audiovisual); 5C Lab (informática); Reforço Escolar; 5C na Mesa (cozinha comunitária); 5C Esportes (diversas modalidades, incluindo karatê).