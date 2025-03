Porto de Paranaguá celebra 90 anos com eventos culturais para a comunidade

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Para festejar o aniversário de 90 anos do Porto de Paranaguá, celebrado na próxima segunda-feira (17), a Portos do Paraná preparou uma programação especial, incluindo um concerto-show no centro de Paranaguá.

As festividades começam pela manhã com uma cerimônia de recepção à comunidade portuária, que contará com a presença do governador Ratinho Junior e demais autoridades. “É um momento de celebrar nossas conquistas e homenagear nossos portuários, que diariamente trabalham para o crescimento do Porto de Paranaguá”, afirmou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

O ato oficial será realizado na faixa portuária, no berço 218 do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP). Na ocasião, será feito o lançamento do livro Porto de Paranaguá – 90 anos e a obliteração – carimbo com aspecto simbólico, histórico e singular – do selo oficial comemorativo dos Correios alusivo ao aniversário. No cais, também estará atracado o navio de guerra da Marinha, a Fragata Liberal (F-43), lançado e batizado em 7 de fevereiro de 1977, que receberá as autoridades durante a cerimônia.

Concerto-show

Outra celebração, desta vez aberta ao público, será realizada na Praça de Eventos (Palco Tutóia), no Centro Histórico de Paranaguá. A Banda do Comando do 8º Distrito Naval fará o concerto-show Trilhas Sonoras de Filmes, a partir das 18h. “O nosso intuito é fortalecer a conexão porto-cidade, proporcionando um evento acessível a toda a população parnanguara”, afirmou o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos.

Vários sucessos do cinema serão executados pela banda, que é regida pelo mestre, Suboficial Fuzileiro Naval músico Simões. O grupo é formado por 24 músicos, entre suboficiais e sargentos fuzileiros navais. Com um repertório variado, a banda realiza apresentações em diversas partes do Brasil e no exterior. Entre os concertos já realizados, destaca-se a recepção à princesa Mako, do Japão, durante sua visita ao Brasil.

Visitação ao navio da Marinha

No domingo (16), um dia antes do aniversário, a Fragata Liberal (F-43) da Marinha do Brasil estará aberta à visitação pública, das 9h às 15h. Serão disponibilizadas 1.500 vagas para acesso à embarcação.

Os visitantes que desejarem conhecer o navio deverão se cadastrar clicando aqui, informando nome completo e CPF. Não será permitido o uso de calçados abertos ou salto alto. Por questões de segurança, não será permitida a entrada de pessoas trajando bermudas, vestidos ou saias.

O acesso ao cais será feito a pé, pelo Palácio Dom Pedro. Os visitantes precisarão apresentar um documento oficial com foto antes de passarem pelo torniquete.

A Portos do Paraná convida os visitantes a contribuírem com a campanha Páscoa Para Todos, que beneficiará crianças de famílias de catadores e selecionadores de materiais recicláveis. Quem puder colaborar pode levar, no dia da visita, uma caixa de chocolate com wafer, como Bis ou Hershey’s, ou duas a três barrinhas de, no mínimo, 20 gramas.