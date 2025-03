Portos do Paraná e praticagem auxiliam fundeio de cruzeiro para desembarque na Ilha do Mel

Fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

O primeiro grupo de cruzeiristas a desembarcarem diretamente na Ilha do Mel chegaram nesta sexta-feira (28). A Portos do Paraná e a praticagem auxiliaram na definição do local de fundeio (ancoragem) do navio de cruzeiro Scenic Eclipse, na Baía de Paranaguá.

“Este é um momento histórico para o Paraná, que estimula o turismo caiçara. Para nós, como Autoridade Portuária, é uma honra oferecer condições estruturais para receber os visitantes e garantir a segurança da operação com o apoio e a fiscalização da Guarda Portuária”, destacou o diretor-presidente da empresa pública Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Os guardas portuários atuaram em solo e em uma lancha, em conjunto com a Polícia Federal, monitorando a movimentação dos turistas, que saíram do navio em embarcações menores e seguiram até o trapiche. “Estamos fiscalizando e garantindo que toda a operação ocorra de forma segura, dentro dos parâmetros planejados”, afirmou o gerente-adjunto da Guarda Portuária, Ivan Plantes.

A Polícia Militar, a Guarda Municipal e demais órgãos da prefeitura também apoiaram a ação. “Montamos uma operação para manutenção da ilha, cuidando dos caminhos e acessos. Nossas equipes estão trabalhando para mostrar o que temos de mais belo”, comentou o secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Ilhas de Paranaguá, Márcio Luís Vega.

Os turistas do Scenic Eclipse conheceram o litoral paranaense por meio de dois passeios de lancha: um com visitas a ilhas próximas e outro que levou os visitantes a pontos turísticos da Ilha do Mel, retornando ao trapiche para uma caminhada pelas trilhas. “Eles visitaram a gruta, passearam pelas comunidades, conheceram os restaurantes e lojinhas de artesanato e subiram no farol, acompanhados de tradutores e guias credenciados, para aproveitar este dia maravilhoso”, explicou o agente de turismo Luiz Renato Branco Nascimento.

A maioria dos passageiros é do Canadá, dos Estados Unidos e do Reino Unido. A norte-americana Kathy conheceu o Brasil pela primeira vez e buscava um dia de praia relaxante. “A praia é sempre uma boa ideia. O mês de março em Iowa é de neve e frio, e aqui estamos bem longe disso”, disse, sorrindo. Kate Loster, também norte-americana, percorreu as trilhas e se encantou com a Praia de Brasília. “Gostei muito das praias daqui, com certeza voltarei e trarei minhas amigas”, destacou.

Antes de chegar ao Paraná, os passageiros estiveram em Punta del Este, no Uruguai, e em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. As próximas paradas serão em Ilhabela, em São Paulo, e em três destinos do Rio de Janeiro: Paraty, Búzios e Ilha Grande.

“Ficamos felizes em ver navios de cruzeiro interessados em trazer seus viajantes ao nosso litoral, pois isso mostra que as últimas temporadas tiveram impacto positivo e de fato chamaram a atenção. Tudo isso colabora com os planos do Governo do Estado de captar e atrair cada vez mais turistas para o Paraná”, afirmou o secretário do Turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos.

Scenic Eclipse

O navio de cruzeiro Scenic Eclipse tem 168 metros de comprimento, 22 metros de largura e 114 cabines com varanda. A embarcação também conta com academia de ginástica, salão de beleza, spa, sala de yoga, dez restaurantes, oito bares e vários lounges. Traz 206 turitas e 185 passageiros.

Cruzeiros no Paraná

O Porto de Paranaguá já recebeu duas temporadas de navios de cruzeiro, que trouxeram para o litoral mais de 58 mil pessoas. Em fevereiro deste ano, Paranaguá recebeu outro navio de cruzeiro, o Vasco da Gama, vindo da Europa, que promoveu o desembarque de passageiros para passeios.

“O Estado tem se preparado cada vez mais para as operações de navios de cruzeiro no litoral, pois percebe o retorno positivo na economia, no turismo e no bem-estar da população. Em breve, estaremos no Seatrade , um dos maiores eventos de operadoras de cruzeiros do mundo, nos Estados Unidos, para apresentar o Paraná”, afirmou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Outra iniciativa voltada à expansão do turismo de cruzeiros está sendo conduzida pela Portos do Paraná. Em março, a equipe de engenheiros da Autoridade Portuária esteve no Tanque de Provas Numérico da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para simular a atracação de navios de cruzeiro no berço 219. Os dados obtidos serão incluídos no projeto de implantação do berço preferencial para atracação de cruzeiros no Porto de Paranaguá.