Portos do Paraná e Verão Maior terão programação de esporte em Paranaguá

Arena Caiobá, em Matinhos | foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Uma programação do Verão Maior em Paranaguá será divulgada nesta semana, informou a Portos do Paraná. A empresa pública que administra o Porto de Paranaguá é uma das patrocinadoras das atividades esportivas do Governo do Estado na temporada de verão no Litoral.

No último sábado, a empresa, em parceria com a Secretaria Estadual do Esporte, promoveu a despedida, nas areias do estado, da medalhista olímpica e campeã mundial Ágatha Bednarczuk Rippel. O evento, intitulado Vôlei Show, aconteceu na Arena Portos do Paraná, em Caiobá, Matinhos.

Ágatha nasceu em Curitiba e iniciou no vôlei em Paranaguá, onde atuou na Capitania dos Portos do Paraná, sendo sargento da Marinha. Na cidade, criou o Projeto Agatha, voltado a criamãs e adolescentes.

Em sua despedida esteve acompanhada de grandes nomes do vôlei de praia. Duda Lisboa, campeã mundial e eleita a melhor jogadora do mundo, Rebecca Silva, sua última parceira olímpica, e Natasha Valente, uma das promessas da modalidade.

A Portos do Paraná é uma das apoiadoras das ações esportivas do Verão Maior 2025. Além das atividades programadas para o litoral, a empresa pública e o Governo do Estado levarão iniciativas recreativas e esportivas para outras cidades, incluindo Paranaguá.

“Quando recebemos a proposta de parceria para o Verão Maior, fizemos questão de incluir Paranaguá no roteiro, garantindo que a população local também aproveite as atividades”, ressalta Luiz Fernando Garcia, diretor-presidente da Portos do Paraná.