Portos do Paraná realiza ações de solidariedade e prevenção no Outubro Rosa

Roda de conversa, doação de lenços e mechas de cabelo fazem parte das atividades de conscientização e cuidado com a saúde das portuárias

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Uma série de atividades para marcar o Outubro Rosa na Portos do Paraná será realizada a partir da próxima quarta-feira (15). O mês é dedicado à campanha internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A primeira ação será uma roda de conversa entre uma representante e uma voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer e as portuárias, às 9h30, no auditório do Palácio Taguaré.

“O Outubro Rosa é um convite à conscientização de todas as portuárias, pois cuidar da saúde também é cuidar do nosso futuro e das pessoas que fazem parte da nossa história”, afirmou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

“Será uma manhã muito especial, um momento de acolhimento no ambiente de trabalho para estimular o cuidado com a saúde das colaboradoras. A prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas”, destacou a presidente da Rede Feminina, Luciana Picanço Prunzel.

No mesmo dia, todos os funcionários poderão doar lenços ao Hospital Erasto Gaertner, especializado no tratamento clínico e cirúrgico de pacientes com doenças oncológicas.

Haverá ainda um espaço dedicado à doação de mechas de cabelo para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. O material coletado será transformado em próteses capilares utilizadas por pacientes que passam por radioterapia e quimioterapia.

Solidariedade, uma atitude de amor e empatia

Em 2024, a Portos do Paraná também realizou uma campanha de doação de cabelos. As mechas foram entregues ao Instituto Peito Aberto, que produziu perucas destinadas a, pelo menos, seis pacientes.

“Toda ação é bem-vinda, mas a doação de cabelo é muito especial porque conseguimos fazer as perucas juntando mechas semelhantes, e elas trazem esperança para as nossas pacientes”, explicou Jiseli Pirelli, voluntária há seis anos do Instituto Peito Aberto, responsável pela administração e eventos da instituição.

Uma das beneficiadas foi a cabeleireira Lorayne Miranda, que, aos 33 anos, descobriu um nódulo no seio. “Foram seis meses de tratamento, e eu já sabia que meu cabelo ia cair, né? Para não ter o trauma de sentir a queda dos fios, eu raspei tudo e me adorei carequinha. Agora, no final do meu tratamento, estou sentindo falta do meu cabelo”, comentou.

Lorayne recebeu duas perucas da instituição. “Ao me olhar no espelho e me ver de peruquinha, consegui puxar um pouquinho da minha identidade perdida quando raspei a cabeça. Consegui me olhar no espelho e saber que um pouquinho daquele ‘eu’ perdido lá atrás ainda existia.”

O tratamento do câncer pode envolver cirurgia e também procedimentos como radioterapia e quimioterapia, que possuem efeitos colaterais — entre eles, a queda de cabelo. Isso ocorre porque os tratamentos matam as células cancerígenas, mas também podem afetar outras células, como as responsáveis pela formação e crescimento do cabelo (folículos pilosos).

“Eu, como cabeleireira, vejo o quanto o cabelo é importante para a mulher em geral, para se olhar no espelho e se achar bonita. Eu não vou dizer pra você que raspar o meu cabelo não foi doloroso, pois o cabelo é uma coisa que a gente cuida todo dia”, desabafou.

No mês do Outubro Rosa, Lorayne deixa um recado para as mulheres: “A minha mensagem vai além do cabelo. Hoje, o meu autocuidado é muito maior. A gente, que é mulher, tem essa de querer abraçar o mundo e acaba se deixando de lado. Por isso, não tenha medo de ir ao médico, pois o diagnóstico precoce é muito importante.”

Além da doação de mechas, a Portos do Paraná realizou outras ações em prol do Outubro Rosa em 2024, como a Feijoada Rosa — encontro beneficente que reuniu 250 colaboradoras da empresa e da comunidade portuária de Paranaguá. A feijoada arrecadou R$ 31.431,12 com a venda de ingressos e bebidas, valor doado integralmente à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Paranaguá e ao Instituto Peito Aberto.