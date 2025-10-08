Cattalini paga indenização de R$ 4,1 milhões por danos ambientais em Paranaguá

Condenação foi resultado de ação movida pelo MPF e pela União após derramamento de aproximadamente 2,6 mil toneladas de óleo de soja no Canal da Anhaia e na Baía de Paranaguá

O Ministério Público Federal (MPF) informou à Justiça Federal o pagamento de R$ 4.157.900,43 pela empresa Cattalini Terminais Marítimos, de uma condenação por danos ambientais do vazamento de óleo de soja ocorrido em 2006 no Porto de Paranaguá.

O valor pago pela empresa, corrigido em 30 de setembro de 2025, é destinado no Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), em cumprimento à sentença proferida em 2016. Procurada, a Cattalini se limitou a confirmar que “o pagamento já foi feito”.

A condenação judicial foi resultado de ação movida pelo MPF e pela União após o rompimento de uma válvula no Terminal 2 da empresa, que causou o derramamento de aproximadamente 2,6 mil toneladas de óleo de soja.

De acordo com o MPF, o produto atingiu o Canal do Anhaia e a Baía de Paranaguá e contaminou cerca de seis mil metros quadrados de área de manguezal”.

Na decisão, a Justiça Federal reconheceu que houve degradação ambiental comprovada e aplicou os princípios da responsabilidade objetiva e do poluidor-pagador, determinando o pagamento de indenização para compensar os danos causados à fauna, à flora e ao ecossistema local.

A sentença também destacou o caráter pedagógico da condenação, com o objetivo de prevenir novas ocorrências em atividades industriais de risco ambiental.

Com a quitação integral da condenação, o MPF requereu a extinção do cumprimento de sentença, conforme petição protocolada em 6 de outubro.

Destinação do pagamento

O FDD é gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem como objetivo o custeio de projetos que visem à reparação de bens e direitos lesados de natureza difusa e coletiva. Dessa forma, os valores poderão ser aplicados em projetos de recuperação ambiental, educação e promoção de direitos coletivos, como previsto na Lei nº 7.347/1985, que regula a destinação de valores provenientes de condenações em ações civis públicas.

Fonte: MPF