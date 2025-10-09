Portos do Paraná conquista três prêmios internacionais em Comunicação, Gestão e Sustentabilidade

O anúncio dos vencedores foi feito durante evento da Associação Americana de Autoridades Portuárias (AAPA), no Canadá

Fotos: Divulgação

A Portos do Paraná conquistou três prêmios no AAPA Lighthouse Awards, a mais importante premiação portuária do mundo.

A empresa pública que administra os portos de Paranaguá e Antonina foi reconhecida com o primeiro lugar na categoria Excelência em Comunicação e Relações Públicas, pelas campanhas de comunicação das ações porto-cidade realizadas em 2024 e 2025. A empresa também recebeu os segundos lugares em Excelência em Práticas Administrativas e Excelência em Práticas Ambientais.

O anúncio dos vencedores foi feito nesta terça-feira (7), durante evento da Associação Americana de Autoridades Portuárias (AAPA), na cidade de Quebec, no Canadá.

“A Portos do Paraná, mais uma vez, representando o Brasil e o Paraná diante do setor portuário mundial com as melhores práticas de relacionamento junto à sua comunidade”, comemorou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Garcia destacou que a conquista é um reconhecimento aos esforços dos colaboradores e da comunidade portuária. Segundo ele, o prêmio também reforça o compromisso do Governo do Estado, especialmente do governador Ratinho Junior, com o desenvolvimento sustentável dos portos paranaenses, sem deixar de lado a população das cidades portuárias.

Entre o Porto e a Cidade

O projeto de comunicação “Entre o Porto e a Cidade” teve como objetivo aproximar a Portos do Paraná das comunidades de Paranaguá e Antonina, por meio de estratégias de comunicação integrada e de ações sociais criadas pela presidência da empresa pública.

Entre as principais campanhas estão o “Natal Solidário”, que em 2024 arrecadou mais de 1.200 brinquedos novos, posteriormente entregues a crianças em situação de vulnerabilidade social, e a “Páscoa para Todos”, que proporcionou a distribuição de chocolates e outros doces doados por colaboradores e membros da comunidade portuária.

O projeto também contempla a divulgação e os resultados sociais obtidos com a Corrida do Porto, a primeira do mundo realizada dentro da faixa portuária, que em 2025 reuniu três mil atletas. Os recursos arrecadados com as inscrições estão sendo aplicados na reforma de dois asilos de Paranaguá. Em 2023, a Corrida do Porto já havia sido reconhecida pela AAPA com o prêmio Eventos Especiais.

As atividades e as peças comunicacionais das comemorações dos 90 anos do Porto de Paranaguá, celebrados em março deste ano, também foram avaliadas pela AAPA. Entre os destaques, estão o livro “Porto de Paranaguá – 90 anos” e o selo postal comemorativo lançado em parceria com os Correios.

“Essas iniciativas premiadas mostram que o porto não é apenas uma estrutura logística, mas também um parceiro da comunidade e um agente de transformação social. Estamos fazendo com que os nossos portos, cada vez mais, estejam voltados de frente para a comunidade”, destacou Luiz Fernando Garcia.

O Lighthouse Awards é uma das atividades da programação da Convenção Anual da AAPA que termina nesta quarta-feira (08). Painéis e palestras discutem as principais questões relacionadas ao setor. Além do diretor-presidente da Portos do Paraná, a comitiva conta com a participação do diretor de Desenvolvimento Empresarial, Felipe Ozório Monteiro da Gama, do diretor Jurídico, Marcus Freitas, e de Leandro Pazzeto Arruda, membro do Conselho de Administração da empresa pública.

Eficiência na gestão portuária

O Projeto de Modernização da Gestão Empresarial foi selecionado como uma das melhores práticas administrativas portuárias. A iniciativa está revolucionando a gestão dos portos paranaenses com a adoção do SAP S/4HANA, uma das plataformas de gestão empresarial mais avançadas do mundo.

Implementado em três fases, o projeto integrou todos os sistemas administrativos (finanças, compras, recursos humanos e gestão de ativos) em uma única plataforma. Isso eliminou barreiras internas e garantiu visibilidade em tempo real das operações.

“A iniciativa nasceu da crescente complexidade das operações portuárias e da necessidade de alinhar a administração pública aos mais altos padrões internacionais de eficiência, transparência e competitividade”, destacou Garcia.

Entre os resultados alcançados estão a automação de 70% dos processos críticos, a redução de 50% no volume de dados armazenados e a modernização dos fluxos de compras e finanças. O projeto fortaleceu a governança, a conformidade e proporcionou uma experiência de gestão mais ágil e intuitiva, consolidando a Portos do Paraná como referência em inovação na América Latina.

Meio ambiente em destaque

O Programa Comunidades Sustentáveis, que implantou sistemas de tratamento de esgoto na Ilha de Eufrasina, no litoral do Paraná, também foi premiado. Desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), o programa busca reduzir o déficit de saneamento em comunidades litorâneas.

A iniciativa instalou 42 sistemas descentralizados de tratamento de esgoto e promoveu oficinas, treinamentos e ações de educação ambiental com os moradores locais, beneficiando diretamente e indiretamente cerca de 500 pessoas.

“Ao unir inovação técnica, engajamento social e responsabilidade ambiental, o projeto contribui para a melhoria das condições de saúde, o desenvolvimento econômico local e a consolidação de uma relação mais sustentável entre o porto e as comunidades do entorno”, afirmou Luiz Fernando Garcia.

Reconhecimento internacional contínuo

Em junho, a Portos do Paraná também recebeu reconhecimento internacional na América Latina, conquistando prêmios nas categorias Desempenho e Crescimento Portuário e Desenvolvimento Sustentável, durante cerimônia em Lima, no Peru.

Em agosto, a autoridade portuária foi reconhecida, pela sexta vez consecutiva, como a melhor gestão portuária do Brasil, em avaliação do Ministério de Portos e Aeroportos, que considerou todos os portos públicos do país.