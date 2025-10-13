TCP abre inscrições para segunda fase do Programa de Estágio de 2025

Os estudantes de ensino superior têm até o dia 31 de outubro para se candidatar por meio do site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) do Paraná

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, está com as inscrições abertas para a segunda fase do Programa de Estágio 2025 com oportunidades nas áreas comercial, ambiental, de TI, de controladoria, de logística e de planejamento e controle de operações.

Os estudantes de ensino superior têm até o dia 31 de outubro para se candidatar por meio do site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) do Paraná (IEL-PR) clique aqui.

Os aprovados no programa de estágio recebem benefícios como bolsa auxílio de R$ 1.500,00, plano de saúde, vale refeição, plano odontológico, auxílio transporte, além de acesso a cursos internos de desenvolvimento profissional por meio da universidade corporativa, a UniTCP.

“A TCP reconhece a importância do programa de estágio como um meio para atrair os profissionais do futuro, que irão compor a equipe da companhia, enquanto aproveitam a oportunidade para desenvolver habilidades de gestão e liderança dentro do ambiente corporativo. O nosso objetivo vem sendo atingido e, nos últimos três anos, alcançamos uma taxa de 50% de efetivação”, destaca Washington Renan Bohnn, gerente de recursos humanos e qualidade da TCP.

O estudante de engenharia elétrica Rafael Vangas Sanchez, 26, entrou como estagiário no time de suporte de operações em 2019 e hoje ocupa o cargo de coordenador da área de inteligência de negócio. “Assumir um cargo de liderança ainda jovem é uma oportunidade rara e só foi possível graças aos inúmeros aprendizados profissionais e pessoais que o estágio na TCP me proporcionou. Durante o programa, tive a chance de aprender com profissionais incríveis, que me mostraram como aplicar na prática as ferramentas que estudei na Engenharia e me ajudaram a desenvolver habilidades essenciais para o mercado”, afirma.

No Terminal desde maio de 2024, a estagiária Emilly Fernanda Braga, 23, cursa ciências contábeis e atua no setor de controladoria da TCP. “Tenho a oportunidade de participar da apuração de dados operacionais do Terminal, e isso me permite entender melhor a dinâmica da operação, mesmo estando em uma área administrativa. Essa vivência ampliou minha visão sobre o negócio, conectando aspectos financeiros, estratégicos e operacionais de forma integrada. O estágio também me proporcionou desenvolvimento em diversas frentes, como no aprimoramento da comunicação, no entendimento mais profundo do mercado e, principalmente, nas trocas constantes com profissionais experientes, que tornam o ambiente ainda mais estimulante”, comenta.

Atualmente, a TCP é considerada a empresa privada que mais emprega no litoral paranaense, contado com uma equipe de mais de 1.700 colaboradores, sendo que, deste total, 33 postos são para estagiários.

Terminal é reconhecido com Prêmio Top of Mind

Em dezembro de 2024, a TCP foi condecorada com os títulos de “Melhor Empresa para Trabalhar” e “Melhor Empresa Portuária” na IX edição do prêmio Top of Mind, evento organizado pela Agência de Inovação e Tecnológica (Agitec) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Paranaguá, e pela empresa júnior Ilha do Mel Consultoria.

A premiação, que fez parte do VIII Simpósio de Empreendedorismo e Inovação da Unespar, contou com a presença de alunos, professores, pesquisadores e representantes das empresas. Este é o segundo ano consecutivo em que a TCP é reconhecida como “Melhor Empresa para Trabalhar” pela pesquisa aplicada na universidade.