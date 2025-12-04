Portuários de Paranaguá recebem atendimento da Saúde nos Portos

Atendimento foi realizado na faixa do Porto de Paranaguá e incluiu aferição de pressão, teste de glicemia e massagem

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

O projeto Saúde nos Portos, uma ação realizada pelo Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), com apoio da Portos do Paraná, atendeu dezenas de portuários na faixa do Porto de Paranaguá. As atividades foram realizadas na manhã desta quinta-feira (04).

Foram realizados testes de glicemia, aferição de pressão e massagem. O projeto é um convênio firmado entre o Ministério de Portos e Aeroportos e a Confederação Nacional do Transporte. A Portos do Paraná disponibilizou o acesso às estruturas e à área alfandegada, além de alinhar, junto ao Ogmo (Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário), a divulgação do evento. As próximas atividades serão desenvolvidas no dia 09 de dezembro, no Pátio de Triagem.

“O foco é o trabalhador portuário, para que eles tenham essa atenção especial à sua saúde e busquem a ação preventiva para o seu dia a dia”, declarou o assessor especialista de saúde, segurança e trabalho na Diretoria de Meio Ambiente da Portos do Paraná, Felipe Zacharias.

“O atendimento foi 10. Recebi a massagem com o fisioterapeuta, que me ajudou bastante; eu estava precisando”, declarou a servente Sandra do Carmo Vieira, uma das atendidas no mutirão.

“Realizamos esse evento algumas vezes aqui no cais, pois queremos estimular o cuidado com a saúde entre os trabalhadores portuários”, declarou a assistente administrativa no SEST SENAT, Cibelle Souza Ribeiro.

Saúde do homem

Em novembro, a Portos do Paraná apoiou outra ação de saúde, desta vez realizada pela Intersindical, Sintraport e Prefeitura de Paranaguá. A Carreta Azul foi uma campanha voltada aos trabalhadores portuários durante o Novembro Azul, mês focado na saúde do homem. Foram feitos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição da pressão arterial, vacinação, estratificação de risco cardiovascular e orientações sobre prevenção, autocuidado e hábitos saudáveis.

Fonte: GCom Portos do Paraná