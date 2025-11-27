Correio do Litoral
Natal Solidário da Portos do Paraná retorna com a meta de distribuir ainda mais brinquedos

Redação
Ação envolve comunidade portuária e moradores de Paranaguá e espera arrecadar 2,2 mil brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social
Foto: Claudio Neves / GCom Portos do Paraná

O espírito natalino tomou conta do Palácio Taguaré, sede administrativa da Portos do Paraná, nesta quarta-feira (26), marcando o início da 2ª Edição do Natal Solidário da Portos do Paraná. Mais que uma campanha, a iniciativa se tornou um convite à empatia: a missão deste ano é reunir 2,2 mil brinquedos novos para presentear crianças que vivem em condições de vulnerabilidade social em Paranaguá.

“No ano passado reunimos 1,2 mil brinquedos destinados ao Projeto Very Good e a outras organizações, levando alegria para muitas famílias. Neste ano, queremos ampliar ainda mais esse impacto”, destacou o diretor-presidente da autoridade portuária, Luiz Fernando Garcia.

Quem quiser, pode trazer os presentes embrulhados, desde que faça alguma indicação no pacote se o brinquedo é para menino ou menina. 

A mágica da solidariedade

Quem ajudou a dar o tom da celebração foi o Papai Noel, que emocionou crianças, servidores e visitantes logo na abertura. Vivido pelo portuário Samir Amur Mattar Assad, o bom velhinho reforçou que cada doação carrega um gesto de amor:
“A magia do Natal acontece quando alguém decide transformar o dia de outra pessoa. Em anos anteriores cada brinquedo recebido pela empresa se tornou um momento marcante para centenas de pequenos”, afirmou Noel.

E a magia continuará. Nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, das 18h às 20h30, o Papai Noel estará novamente no Palácio Taguaré. A visita é aberta ao público, e as famílias poderão entregar suas doações pessoalmente, tirar fotos e viver momentos especiais em um espaço preparado com carinho para receber toda a comunidade.

Nesta edição, os primeiros beneficiados serão as crianças atendidas pelo Grupo Very Good e pelo Centro Cultural 5C. Outras entidades ainda estão sendo avaliadas para também receberem os presentes.

“Queremos alcançar o maior número possível de famílias este ano e deixar o Natal de muitas crianças mais feliz”, afirmou Mônica Denardi, coordenadora de Assistência Médica e Social da Diretoria Administrativa e Financeira e uma das responsáveis pela campanha. As contribuições podem ser feitas até 18 de dezembro.

Como participar do Natal Solidário da Portos do Paraná

Arrecadação de brinquedos

 Data: até 18 de dezembro
 Horário: 8h30 às 18h
 Locais: Palácio Taguaré e Palácio Dom Pedro

Encontro com o Papai Noel

 Datas: 9, 10 e 11 de dezembro
 Horário: 18h às 20h30
 Acesso: gratuito
 Locais de entrega: Palácio Taguaré e Palácio Dom Pedro

Fonte: GCom Portos do Paraná

