Venda de livro sobre o Porto de Paranaguá arrecada R$ 141,2 mil para instituições de combate ao câncer

Recurso foi arrecadado com a venda do livro “Porto de Paranaguá – 90 anos”, realizada durante a campanha do Outubro Rosa

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

A Portos do Paraná entregou R$ 141,2 mil ao Instituto Peito Aberto e à Rede Feminina de Combate ao Câncer. As duas entidades são referência no apoio e acolhimento a pacientes em tratamento oncológico em Paranaguá. Os recursos foram integralmente arrecadados com a venda do livro comemorativo Porto de Paranaguá – 90 anos e foram entregues na última quinta-feira (27).

“Esta iniciativa reforça que a nossa atuação vai além das atividades portuárias. A comunidade e nossos colaboradores abraçaram a causa e contribuíram diretamente para fortalecer o trabalho de duas instituições fundamentais no apoio às pessoas que enfrentam o câncer”, destacou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

A ação integra o conjunto de atividades realizadas em apoio ao Outubro Rosa, campanha mundial de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante o mês de outubro, a Portos do Paraná promoveu palestras de conscientização, iluminação cênica do prédio administrativo na cor rosa e ações internas de mobilização dos colaboradores, como a arrecadação de 71 mechas de cabelo para a confecção de perucas a serem doadas a pacientes em tratamento.

A venda dos exemplares do livro, oferecidos ao valor unitário de R$ 200,00, contou com a participação ativa da comunidade portuária, colaboradores e parceiros, que demonstraram forte engajamento nas causas sociais apoiadas pela empresa. Toda a arrecadação foi dividida igualmente entre as duas instituições beneficiadas.

Segundo a presidente da Rede Feminina, Luciana Picanço Prunzel, a parceria entre a instituição e a Portos do Paraná tem sido fundamental para seguirem acolhendo, cuidando e transformando vidas. “Este benefício vai garantir a ceia de Natal das famílias que assistimos e também será investido em melhorias na nossa sede, além de capacitações que ajudam na geração de renda, permitindo ampliar nosso atendimento.”

Já a diretora administrativa do Instituto Peito Aberto, Sara Razzak, afirma que o dinheiro doado será utilizado na reforma da nova sede da organização. “Graças a esse apoio, fortalecemos nossas ações, ampliamos nosso alcance e seguimos oferecendo acolhimento, informação e qualidade de vida às mulheres que atendemos. A parceria com a Portos do Paraná faz uma diferença real para nós e sentimos orgulho de caminharmos juntos”, afirmou Sara.