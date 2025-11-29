Empresa Portos do Paraná é homenageada por ações de proteção à infância



Certificação destaca o engajamento da empresa pública no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes

Fotos: Romero Cruz/Divulgação

A Portos do Paraná foi agraciada com o “Reconhecimento Anual” do Programa Na Mão Certa, pela participação ativa na prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. A Autoridade Portuária aderiu ao Pacto Empresarial em maio e vem atuando ao lado da Childhood Brasil, entidade que há 25 anos trabalha no enfrentamento desse tipo de agressão. O encontro que marcou a homenagem foi realizado no Teatro do Sesi, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na capital paulista, na última terça-feira (25).

“Receber este reconhecimento é, antes de tudo, uma afirmação do compromisso que a Portos do Paraná assumiu com aquilo que tem valor inestimado: pessoas, vidas e dignidade humana. Ao aderirmos ao Programa Na Mão Certa e às iniciativas da Childhood Brasil, colocamos nossa força institucional a serviço da proteção de crianças e adolescentes”, destacou o diretor de Desenvolvimento Empresarial, Felipe Gama.

De acordo com o diretor, essas violações muitas vezes passam despercebidas no dia a dia das operações e cadeias de transporte. “Este certificado simboliza que estamos no caminho certo — mas, principalmente, que a jornada não termina aqui. Trabalhamos em um setor essencial para a economia, mas entendemos que nenhuma conquista logística tem valor se não vier acompanhada de responsabilidade social”, afirmou.

O Programa Na Mão Certa, iniciativa da Childhood Brasil, tem como objetivo a proteção da infância e da adolescência no enfrentamento do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes. A Portos do Paraná integra o Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas rodovias brasileiras e nas hidrovias do país.

Por sua atuação como Autoridade Portuária, a empresa pública é porta-voz da causa na Comunidade Portuária e, por isso, recebeu o certificado de Reconhecimento Anual, reforçando seu compromisso com toda a sociedade.

Grupo de Trabalho

Na Portos do Paraná, todas as ações previstas pelo programa foram organizadas e executadas pelo Grupo de Multiplicadores, composto por Cinthia da Rocha Breidenbach, Hellen Leite, Paulo do Rosário, Moisés Pimentel, Clever Aguiar, Fabrício Monfort e Jhessika Takassaki, sob a coordenação de Melissa de Paula.

Foto: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

Fonte: GCom Portos do Paraná