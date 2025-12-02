Portos do Paraná é destaque em Congresso de Governança Pública

Premiação é uma menção honrosa aos agentes do Estado que se destacaram durante o ano

O 3º Congresso de Governança Pública homenageou o analista portuário Fabrício Monfort Barboza como “Agente Destaque 2025”, pelo trabalho de agente controlador do Departamento de Governança da Portos do Paraná.

A premiação, realizada na última quinta-feira (27), na Universidade Estadual do Paraná (Unespar), em Curitiba, é uma menção honrosa aos agentes que se destacaram durante o ano, contribuindo de forma efetiva para o fortalecimento da governança, da transparência, da participação social e dos mecanismos de controle interno na administração pública estadual.

“Além de valorizar o desempenho do colaborador, o prêmio reafirma o compromisso institucional da empresa com os aspectos de conformidade e transparência e reforça a convicção de que nossos processos e ações de gestão estão alinhados”, declarou a superintendente de Governança da Portos do Paraná, Bruna Nicolau.

A homenagem foi concedida ao primeiro colocado de cada função, agrupados em três categorias: secretarias e órgãos de regime especial; autarquias e fundações; e empresas públicas, sociedades de economia mista e serviços sociais autônomos.

A avaliação dos agentes foi feita pelos coordenadores de cada área da Controladoria-Geral do Estado (CGE), que são compliance, controle interno, ouvidoria e transparência. Foram levados em consideração o cumprimento de prazos, a carga horária de cursos e capacitações e a atuação efetiva no desempenho das funções.

Fabrício atua desde 2017 na Portos do Paraná, onde ingressou na área de gestão de pessoas. Depois, seguiu para o pátio de triagem e, atualmente, trabalha na governança como coordenador de controle interno. Ele também preside o Programa de Desligamento Incentivado e coordena o Comitê de Melhorias e o Comitê de Ética e Integridade da Portos do Paraná.

“Estou muito feliz! A premiação mostra que estamos seguindo o caminho certo. É um marco do trabalho feito até aqui e me motiva a continuar dedicado e me aperfeiçoando”, afirmou Barboza.

O Departamento de Controle Interno é responsável por fazer a interface com os órgãos de controle, bem como avaliar os processos e projetos da empresa, identificando fragilidades e propondo melhorias.

Confira os profissionais homenageados

Agente de Controle Interno

Michele Martins – Secretaria da Saúde (SESA)

Isabele Cristina Duarte – Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)

Fabrício Monfort Barboza – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Portos do Paraná)

Agente de Integridade e Compliance

Izabel Christina Ghermacovski – Secretaria da Saúde (SESA)

Manoela Silveira dos Santos – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

Daniel Kravetz – Paranaprevidência

Agentes de Transparência

Mônica Candéo Iurk – Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI)

Décio Sabbatini Barbosa – Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Enoy de Fátima Cantelmo – Paranaprevidência

Agentes de Ouvidoria

Diego Machado Graf – Secretaria da Segurança Pública (SESP)

Nathalie Mitiko Hono Ribas – Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

Enoy de Fátima Cantelmo – Paranaprevidência