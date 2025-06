Prefeito de Guaratuba presta contas ao presidente da Câmara de viagem em busca de recursos

Com deputados, senador e ministro foram tratados de recursos do governo federal e também do governo estadual

Maurício Lense: “A prefeitura tem que prestar contas para a Câmara de Vereadores”

O prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense (Podemos), divulgou um vídeo em que “presta contas” ao presidente da Câmara Municipal, Ricardo Borba – do mesmo partido – de uma viagem que fez em busca de recursos. Pelo relato, o esforço deu grandes resultados. Assista no final da notícia.

No vídeo, gravado no gabinete do prefeito, Lense informa que esteve em Brasília na terça e quarta (27 e 28) acompanhado dos vereadores Zaqueu Clarinda “Ratatui” e Wallace Aguiar – ambos do Avante – e do secretário municipal de Agricultura e Pesca, Dagoberto da Silva.

“A prefeitura tem que prestar contas para a Câmara de Vereadores dos trabalhos que está fazendo, dos gastos que estão tendo para poder conseguir os recursos necessários para a nossa cidade. Então eu chamei você aqui hoje para estar prestando contas do trabalho que a gente fez lá em Brasília”, diz Lense.

Por meio de emendas ao orçamento do governo federal do deputado Luciano Ducci (PSB) ele conta que foram obtidos R$ 400 mil para a pesca, R$ 200 mil para a saúde e ainda um ônibus escolar.

Também foram confirmados R$ 1 milhão em recursos federais destinados pelo senador Oriovisto Guimarães (Podemos): R$ 500 mil para saúde e R$ 500 mil para ação social.

Por intermédio do deputado Paulo Litro (PSD) foi marcada uma reunião na próxima terça-feira (3) na Secretaria de Estado da Agricultura, em Curitiba. Estiveram ainda no gabinete do deputado federal Reinhold Stephanes Junior (PSD), que é suplente do atual secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. De lá conversaram por telefone com o Alex, que garantiu recursos de R$ 2 milhões da secretaria para Guaratuba.

A comitiva também esteve com o ministro da Pesca, André de Paula, e apresentou um projeto para a construção de um novo porto de desembarque no bairro Piçarras. A audiência foi agendada pelo deputado federal Luiz Nishimori (PSD), tradicionalmente ligado ao setor da pesca de Guaratuba.

“Levamos a ele (o ministro) essa demanda e eles prometeu nos ajudar com recursos para que a gente possa conseguir, ali onde era a antiga cooperativa, reconstruir tudo e fazer uma remodelação, uma repaginada com sala para eventos, espaço para feira, guincho, carreira pública, câmara fria, esteira, fábrica de gelo, enfim, toda a estrutura para o nosso pescador que está ficando sem espaço”, afirmou Mauricio Lense.

“Estou aqui hoje agradecendo esses deputados e informando a nossa Câmara Municipal que a gente tá trabalhando para que a nossa cidade tenha um futuro melhor. Obrigado, por estar nos atendendo nesse horário da tarde”, disse o prefeito, se dirigindo ao vereador.

“Show de bola, prefeito”, elogiou Ricardo Borba. “Guaratuba depende muito dessas portas abertas que tem no governo e parabenizo aqui ao prefeito por ter ido até Brasília conversar com os deputados e trazer emendas para áreas que precisam muito, que é o caso da saúde e da pesca, que nós queremos transformar o setor pesqueiro de Guaratuba”, comentou.