Prefeito Zé da Ecler recebe troféu pela tarifa zero em Matinhos

Zé da Ecler e Sérgio Butka com a homenagem do Sindicato dos Metalúrgicos pela melhoria de vida do trabalhador

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, foi homenageado com o Prêmio Getúlio Vargas. A premiação foi criada pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) como um reconhecimento para personalidades que, com sua atuação, se destacaram na luta pela melhoria de vida do trabalhador, pelo bem estar da população e pelo fortalecimento da cidadania e democracia.

Zé da Ecler recebeu o troféu em reconhecimento à implantação da tarifa zero no sistema de transporte coletivo de Matinhos.

A entrega do troféu foi durante o “1.º de Maio Solidário”, evento comemorativo do Dia do Trabalhador. De acordo com o presidente do SMC e da Força Sindical no Paraná, Sérgio Butka, a medida é um avanço significativo para os trabalhadores e a comunidade em geral.

A tarifa zero no transporte coletivo promove a inclusão social, através do acesso universal ao transporte público sem custo para os usuários. Em Matinhos, não é necessário nenhum tipo de cadastro para utilizar os ônibus. Com essa iniciativa, o município se tornou uma referência para outras cidades que buscam soluções eficientes e justas para o transporte urbano.

Ao receber o prêmio, Zé da Ecler destacou a importância do reconhecimento e reafirmou seu compromisso em melhorar a qualidade de vida dos moradores de Matinhos. Para ele, “o troféu é um símbolo do esforço contínuo em buscar soluções que beneficiem todos os cidadãos e reforçou que a tarifa zero é uma conquista coletiva de compromisso com a justiça social”.