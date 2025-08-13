Prefeitura de Pontal do Paraná dá início à 5ª edição do Programa Jovem Aprendiz

Fotos: Clovis Santos / PMPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná abriu oficialmente, nesta segunda-feira (11), a 5ª edição do Programa Jovem Aprendiz, que reuniu 29 jovens selecionados para um percurso de formação profissional e prática no mercado de trabalho.

O Programa Jovem Aprendiz possibilita aos adolescentes e jovens experiência profissional, qualificação e melhores condições para inserção no mercado de trabalho.

Por meio de uma parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), a Prefeitura oferece um curso voltado para a capacitação na área administrativa, cujo conteúdo teórico será ministrado às terças e quintas-feiras. Já nas segundas, quartas e sextas-feiras os participantes atuarão em órgãos públicos e empresas privadas do município, conciliando teoria e prática ao longo de 18 meses.

Na Prefeitura e nas empresas

Dos 29 aprendizes, 20 integrarão os quadros da administração pública municipal, enquanto 9 foram selecionados por empresas privadas parceiras. Desde a implantação do programa em Pontal do Paraná, cerca de 90 jovens já foram beneficiados por essa iniciativa.

A seleção para atuação no setor público é conduzida pelo CRAS, por meio de prova e entrevista, incluindo psicóloga, assistente social e Cadastro Único. Já as empresas privadas realizam seus próprios processos seletivos.

A cerimônia de abertura ocorreu nas dependências do Projeto P.R.A.I. (Programa de Abordagem e Inclusão Assistencial), com a presença do prefeito Rudão Gimenes, que ressaltou:

“Iniciamos mais uma etapa do Programa Jovem Aprendiz, proporcionando a 20 jovens a oportunidade de atuar na Prefeitura e a 9 no setor privado. Eles terão a chance de desenvolver suas habilidades em diferentes áreas da administração municipal durante um ano e meio, além de receberem bolsa-auxílio para apoiar sua permanência no programa.”

Presenças

Também participaram a vice-prefeita Patricia Millo Marcomini; a secretária municipal da Família e Desenvolvimento Social, Kathia Salomão de Souza; Albor Alves Neto, gerente da Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná; Geraldo Borges, coordenador do Projeto P.R.A.I.; Loisleyne Rocha, coordenadora do Programa Aprendiz Pontal; Edilene Sperandio, coordenadora da Instituição de Acolhimento Corais do Mar; Leila Rocha, coordenadora do CRAS Ipanema; e Tarcimeri Serpa, coordenadora do CRAS Canoas.