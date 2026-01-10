Prefeitura de Guaratuba recolhe patinetes elétricos irregulares

Empresa havia sido notificada para reduzir quantidade de patinetes em circulação pela metade para garantir mobilidade, informa o município

Fotos: PMG / Divulgação

A Secretaria Municipal de Urbanismo de Guaratuba realizou neste sábado (10) uma ação específica para a apreensão de aproximadamente 200 patinetes elétricos pertencentes à empresa JET.

De acordo com Prefeitura, a medida decorre do descumprimento de orientações previamente notificadas à empresa. O município havia determinado a redução imediata em 50% da quantidade de patinetes em circulação no município, bem como a apresentação de um inventário contendo a totalidade dos equipamentos em operação em Guaratuba.

“Diante da ausência de resposta e de providências por parte da empresa JET, a Prefeitura Municipal optou pela realização do recolhimento dos equipamentos, visando garantir a ordem, a mobilidade urbana e a segurança da população”, informa nota divulgada nesta tarde.