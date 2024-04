Prefeitura de Matinhos capacita empresas locais para licitações

Com o objetivo de fortalecer a participação de empresas locais em licitações públicas do município e impulsionar a economia da região, a Prefeitura de Matinhos irá promover um evento de capacitação nesta quarta-feira (17).



Durante o evento, os participantes empresários terão a oportunidade de entender os principais aspectos das licitações públicas municipais, incluindo os tipos de licitação, documentação necessária, critérios de avaliação e como elaborar propostas competitivas.

A capacitação contará com a presença de representantes da Secretaria de Administração e da empresa BLL Compras, que irão esclarecer dúvidas e orientar os empresários sobre os procedimentos legais e as oportunidades disponíveis. “Nosso objetivo é facilitar o acesso das empresas locais às licitações públicas municipais, promovendo o desenvolvimento econômico da cidade e gerando oportunidades de negócios para os empreendedores locais”, afirmou Joilson Vaz da Silva, secretário municipal de Administração.

Com a capacitação proporcionada pela Prefeitura de Matinhos, as empresas locais estarão mais preparadas para participar de licitações públicas municipais, competindo de forma justa e transparente. Essa iniciativa visa não apenas beneficiar as empresas, mas também promover o crescimento econômico sustentável da cidade, gerando empregos e estimulando o desenvolvimento local.

“A participação das empresas locais em licitações públicas municipais é fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável de nossa cidade. Esta capacitação é uma oportunidade valiosa para capacitar nossos empreendedores e fortalecer o mercado local”, destacou José Luis Leal, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Matinhos.



Capacitação para Fornecedores

Data: 17/04/2024, às 19h

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Matinhos

Endereço: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 – Matinhos

Os interessados em participar da capacitação devem acessar o link e realizar a inscrição de forma gratuita: https://www.sympla.com.br/evento/capacitacao