Prefeitura de Matinhos suspende redes sociais para atender legislação eleitoral

A Prefeitura de Matinhos suspendeu as redes sociais e está alterando o conteúdo de seu portal. A mudança acontece por causa das eleições municipais deste ano. “Em cumprimento às exigências da legislação eleitoral, informamos que os canais de comunicação e divulgação da Prefeitura de Matinhos serão adaptados durante o período que se inicia em 1º de julho e segue até após as eleições, em 6 de outubro de 2024”, informa nota divulgada no portal do município.

“Esta medida visa evitar a publicação ou manutenção de materiais que possam ser caracterizados como publicidade institucional, conforme previsto pela legislação eleitoral”, explica.

Ainda segundo a nota, “informações de relevante caráter público continuarão acessíveis no site oficial, garantindo que a população tenha acesso aos dados essenciais”.

O Departamento de Comunicação informa que continuará à disposição dos veículos de imprensa e também permanecem à disposição os contatos telefônicos das pastas municipais.

“Agradecemos a compreensão de todos e reiteramos nosso compromisso com a transparência e o respeito às normas eleitorais.

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos