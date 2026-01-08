Correio do Litoral
Prefeitura de Paranaguá e Governo do Estado levam esporte à população no Verão Maior Paraná

Atividades gratuitas no Aeroparque garantem esporte, lazer e qualidade de vida para todas as idades durante o verão
Fotos:Wilson Leandro / PMP

A Prefeitura de Paranaguá está promovendo mais esporte, lazer e qualidade de vida para a população com a Operação Verão Maior, que oferece atividades gratuitas no Aeroparque de terça a quinta-feira, das 8h ao meio-dia e das 15h às 19h.

A iniciativa atende crianças, jovens, adultos e idosos, reforçando o compromisso da administração municipal com o bem-estar da comunidade e o uso dos espaços públicos de forma ativa e inclusiva.

Para o secretário municipal de Esportes e Juventude, José Miguel Pereira, a ação já mostra resultados positivos desde o início. “A Operação Verão Maior é extremamente benéfica para incentivar hábitos saudáveis e ampliar o acesso da população ao esporte. Mesmo com o tempo chuvoso, tivemos um grande público participando, o que demonstra o interesse das pessoas”, destacou.

Segundo ele, a estrutura foi planejada para que os moradores e visitantes aproveitem o período de recesso e férias com opções gratuitas de lazer.

“Fica o convite à população para participar das atividades de terça a quinta-feira. Essa é uma determinação do prefeito Adriano Ramos, que nos orienta a incentivar a prática esportiva, e estamos trabalhando da melhor forma possível para atender todas as idades”, completou.

O supervisor da Secretaria de Esportes do Paraná, Jefferson Pinós Ferraz, ressaltou a importância da parceria com o município. “A Operação Verão Maior Paraná, é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Paranaguá, que pela primeira vez recebe oficialmente essa ação. O município nos acolheu muito bem”, afirmou. De acordo com ele, o projeto contempla diversas modalidades, com foco na recreação infantil, ginástica e atividades orientadas para a terceira idade, como caminhadas e alongamentos.

Jefferson também destacou o papel da Prefeitura na disponibilização dos espaços e na organização da programação. “Aproveitamos as estruturas oferecidas pelo município para modalidades como vôlei, beach tennis, futebol de areia, tênis na grama e basquete 3×3, além de ações recreativas”, explicou. Ele reforçou ainda que não há limite de idade para participar e que todas as atividades são gratuitas. “É só chegar e aproveitar”, concluiu.

A Operação Verão Maior Paraná em Paranaguá reforça o compromisso da Prefeitura em ampliar o acesso ao esporte, ao lazer e à qualidade de vida. Por meio da parceria com o Governo do Estado, o município oferece uma programação gratuita, organizada e acessível para todas as idades.

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins

