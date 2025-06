Prefeitura de Paranaguá lança IPTU premiado com carro, moto e bicicletas

O sorteio será realizado no dia 29 de julho durante as festividades do aniversário do município

A Prefeitura de Paranaguá, pela Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento (Semfa), lançou um programa de prêmios para incentivar os contribuintes pagarem o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e demais tributos.

Serão sorteados um carro, uma moto, duas bicicletas elétricas e seis bicicletas.

Para participar do IPTU Premiado, é necessário estar inscrito no cadastro imobiliário da Prefeitura e regularizar todos os débitos junto ao município até 30 de junho. É possível aproveitar o Refis que oferece condições especiais – basta comparecer na sede da Prefeitura ou na Subprefeitura no Caic para colocar os atrasos em dia.

Os documentos para atualização cadastral são:

Pessoa física: Comprovante de endereço e documento de identificação.

Pessoa jurídica: Procuração da empresa ou contrato social para representação da pessoa jurídica.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Kaike Mello