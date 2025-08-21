Prefeitura de Paranaguá resgata cães e gatos em operação contra maus-tratos

Fotos: Matheus Campos / PMP

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu) de Paranaguá realizou na manhã desta quinta-feira (21) uma operação de resgate de animais em situação de maus-tratos no bairro Labra, região sul da cidade. A ação contou com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

No local, as equipes identificaram 23 cães e 10 gatos, dos quais três já estavam mortos — um gato e dois cachorros — em estado de decomposição há pelo menos 15 dias. A operação foi coordenada pela secretária de Serviços Urbanos, Christianara Rosa, após diversas denúncias da comunidade. “Recebemos relatos de violência contra os animais e da presença de corpos em decomposição. Diante disso, em conjunto com a Guarda Municipal e a equipe técnica da secretaria, decidimos retirar todos os animais e encaminhá-los para atendimento veterinário”, explicou a secretária.

Reincidência no local

Esta não é a primeira vez que a moradora do imóvel, uma idosa que vive sozinha, é alvo de denúncias e ações do poder público. Em março deste ano, uma operação semelhante já havia resultado no resgate de animais e na retirada de corpos encontrados na residência.

O supervisor da Guarda Civil Municipal Ambiental, Altair Vieira Rosina, informou que, na ação desta quinta-feira, novos autos de infração foram lavrados e o caso será encaminhado ao Ministério Público. As providências incluem a aplicação de multa, a responsabilização judicial e a adoção de uma medida cautelar para proibir a moradora de manter novos animais. Além disso, ela será encaminhada para tratamento psicológico e acompanhamento social, com apoio das secretarias de Saúde e da Família, Cidadania e Desenvolvimento Social.

Moradores relataram que a situação se repetia há meses. “Ela até dava comida, mas não tinha condições de cuidar. Batia nos animais com vassouras, arremessava-os contra o portão. Quando morriam, colocava os corpos em sacos e os descartava como se fossem lixo. Isso acontecia praticamente toda semana. Ela precisa de tratamento, não de mais animais”, afirmou uma vizinha que preferiu não se identificar.

Atendimento aos animais

De acordo com a médica veterinária Giovanna Bonatto, responsável pelo atendimento no Centro Veterinário Municipal, todos os animais resgatados foram levados para o espaço, onde passam por triagem completa. A equipe está realizando exames, avaliação física e tratamento individualizado, considerando cães e gatos de diferentes idades — filhotes, adultos e idosos.

Após os cuidados médicos, os animais serão disponibilizados para adoção responsável. O centro já abriga mais de 200 cães e gatos, alguns prontos para ganhar novos lares. Além das visitas diárias abertas ao público, a Semsu promove feiras de adoção mensais, onde a população pode conhecer os animais e realizar a adoção.

A Prefeitura de Paranaguá reforça que denúncias de maus-tratos devem ser feitas diretamente à Guarda Civil Municipal ou à Prefeitura, enquanto casos de abandono em via pública podem ser encaminhados à Secretaria de Serviços Urbanos/Causa Animal.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Luiza Rampelotti