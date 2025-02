Prefeitura de Pontal segue com limpeza de canais e valas

Foto: PMPP / Clovis Santos

A Prefeitura de Pontal do Paraná segue com os trabalhos de drenagem urbana, desta vez realizando a limpeza de canais e valas na região do balneário Shangri-lá.

A ação, executada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, faz parte de um trabalho de rotina para melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir riscos de alagamentos. Nesta etapa, estão sendo atendidos o canal da Avenida Curitiba e as valas da Avenida Caiobá, Rua Icaraí, Rua Tim Maia e Avenida Itanhém.

A prefeitura informa que vem realizando investimentos expressivos para minimizar os impactos das chuvas e evitar alagamentos. Em 2024, o município destinou R$ 2,7 milhões para a limpeza e desassoreamento de canais, em parceria com o Instituto Água e Terra (IAT). Com o reforço do convênio e recursos próprios, foram limpos mais de 37 quilômetros de canais, melhorando o escoamento das águas pluviais. Para 2025, o município planeja a aplicação de mais R$ 2,3 milhões em ações semelhantes.

Desafios climáticos

Além das ações de limpeza, o município está substituindo manilhas por galerias de concreto armado de maior capacidade, um projeto que totaliza R$ 3,4 milhões em investimentos, realizado em parceria com o governo do estado. A obra inclui a instalação de 822 metros de novas galerias com dimensões de 1,5m x 1,5m, além de 30 passagens estratégicas que substituirão as antigas manilhas. Essa modernização dobrará a capacidade de vazão, contribuindo para a redução de alagamentos e fortalecendo a infraestrutura de drenagem urbana.

O prefeito Rudão Gimenes afirmou que essas ações para vão garantir mais segurança e qualidade de vida à população. “Estamos investindo na modernização da drenagem urbana para que os moradores não sofram com alagamentos. Esse é um trabalho contínuo, com planejamento e investimentos que garantem uma cidade mais segura e preparada para os desafios climáticos”.

