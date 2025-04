Presidente da Câmara de Paranaguá pede desculpas por moção de repúdio ao presidente da Fiep

O presidente da Câmara Municipal de Paranaguá, vereador Adalberto Araújo (Republicanos), pediu desculpas à Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) e ao seu presidente, Edson Vasconcelos, após afirmar que a Casa Legislativa foi induzida a erro na aprovação de uma moção de repúdio à entidade. Segundo Araújo, o próprio autor da proposta, vereador Luiz Maranhão (PL), também “foi induzido a erro”.

A fala de Edson Vasconcelos aconteceu o encontro da Região Sul do Plano Nacional de Logística 2050 (PNL 2050), promovido pelo Ministério dos Transportes no dia 2 de abril, na sede da Fiep.

A retratação, feita em vídeo divulgado nas redes sociais, reconhece que os parlamentares foram levados a tomar uma decisão sem apuração adequada dos fatos.

“A informação que veio para casa é de que teria sido feita uma fala do presidente da Fiep no enquanto do PNL, o Plano Nacional de Logística realizado e sediado no auditório da própria Fiep, teria falado mal do Porto e por via transversa da própria cidade de Paranaguá”, diz Araújo. “Só que analisando, verificando o trecho da fala, que inclusive é pouco mais de um minuto, do presidente da Fiep, eu não constatei nenhuma dessas ofensas. Creio que o proponente, o colega vereador que propôs, foi também induzido em erro, tal como os demais colegas que acabaram votando contra”, diz o presidente da Câmara.

“Então, na condição de presidente da casa de leis aqui em Paranaguá, eu estou fazendo esta fala minha, Adalberto Araújo uma nota de desagravo público pedindo desculpas ao presidente da Fiep, exaltando sim o Porto, exaltando sim as nossas virtudes, a potência que é o nosso Porto de Paranaguá, mas também reconhecendo o erro equívoco a que fomos induzidos”.

O vídeo de Adalberto Araújo

A fala de Edson Vasconcelos