Preso em Guaratuba um foragido da Justiça há 22 anos

Foto: Adilson Domingues/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 63 anos, que estava foragido há 22 pelo crime de homicídio. O mandado de prisão contra ele foi cumprido nesta quarta-feira (15), em Guaratuba.

Conforme apurado, o crime aconteceu no ano de 2003, em Marilândia do Sul, no Norte do Estado. De acordo com o delegado Leandro Stabile, em 2023 o indivíduo havia sido preso por crimes contra mulher no contexto da Lei Maria da Penha, em Guaratuba. Na época, ele possuía dois documentos de identificação e no mandado de prisão relacionado ao homicídio, não constava o seu CPF.

“Diante dos fatos, foi solicitada a alteração dos dados do mandado de prisão para que ele pudesse ser cumprido. Após a mudança, a PCPR logrou êxito em localizar e capturar o indivíduo, que ainda estava em Guaratuba”, explica.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.