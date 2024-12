Preso suspeito de homicídio ocorrido nesta segunda no Morro do Cristo

Preso suspeito de homicídio ocorrido nesta segunda no Morro do Cristo

Foto: PCPR Divulgação

A Polícia Civil prendeu o suspeito de, ao menos, um homicídio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (30), em Guaratuba.

O caso acontece nas proximidades do Morro Brejatuba, conhecido como “Morro do Cristo”. Por volta da 1h30, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam um chamado de homicídio e incêndio em residência na Travessa Frei Belino, no sopé do morro.

Um corpo de homem estava caído na rua com marca de golpes de arma branca, em frente à casa em chamas. Após controlar o fogo, os bombeiros encontraram no lado de fora do imóvel, o corpo de outro homem, também com marcas de ferimentos de arma branca.

Segundo o delegado Leandro Stabile, que conduziu a investigação, no bolso da primeira vítima havia um número de PIX com um CPF, que após rastreio, foi identificado um homem com longa ficha criminal. Testemunhas informaram que o suspeito esteve no local.

Ele foi preso e o caso segue em invetigação. As vítimas ainda não foram identificadas e o nome do suspeito não foi divulgado.