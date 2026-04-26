PRF inaugura novo posto rodoviário no Litoral do Paraná

Nova unidade foi construída pela concessionária da rodovia no km 17,4 da BR-277 (sentido praias)

Foto: Filgueira/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inaugurou, nesta sexta (24), uma nova Unidade Operacional no Litoral do Paraná. O novo posto rodoviário substitui a instalação antiga na BR-277 e foi construída e entregue pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, que administra o trecho da rodovia.

A BR-277 é um dos principais corredores logísticos do Paraná, desempenhando papel estratégico na integração entre o interior do estado e o litoral. Ao conectar regiões produtoras ao Porto de Paranaguá, a rodovia concentra intenso fluxo de veículos de carga, especialmente no escoamento de grãos, insumos industriais e produtos destinados à exportação. Além de sua relevância econômica, a BR-277 também é eixo fundamental para o deslocamento de pessoas e para o turismo, o que reforça a necessidade de uma atuação constante e estruturada da PRF na promoção da segurança viária e no garantia da fluidez do tráfego em toda a sua extensão.

A Unidade Operacional (UOP) localizada no km 17,4 da BR-277 (sentido praias), em Paranaguá, foi batizada em homenagem ao policial rodoviário federal Luiz Fernando de Sousa Pires, que faleceu em julho de 2012. O PRF Pires iniciou a carreira na antiga Delegacia em São José dos Pinhais, em 2004 trabalhando na BR-277, na região de Paranaguá e São José dos Pinhais. Já em 20, foi removido para a sede da PRF no Paraná, em Curitiba, onde exerceu com dedicação a atividade nas áreas de capacitação do órgão. Pires tombou em serviço.

Com investimento de R$ 9 milhões de reais, a nova unidade foi projetada dentro de modernos padrões da PRF. A instalação conta com com 389 m² de edificação e blindagem em áreas essenciais, além de duas coberturas de fiscalização com mais de 680 m², oferecendo proteção para usuários e policiais. A área total com benfeitorias, incluindo estacionamentos e antena, passa de 1.900 m². Para a fiscalização, foi construída uma rampa de visualização que permite que toda a superfície dos veículos seja examinada.

Foto: Maciel Jr/PRF

A cerimônia de inauguração contou com a presença do diretor geral da PRF, Antonio Oliveira; do diretor-presidente da EPR no Núcleo Paraná, Marcos Moreira; do superintendente substituto da PRF no Paraná, Sérgio Carvalho, do chefe da Delegacia PRF em Colombo, André Klassen, do coordenador geral de relações parlamentares da ANTT, Emanuel Valverde, do comandante do batalhão de polícia rodoviária estadual do Paraná, tenente-coronel PM Gustavo Dalledone Zancan; do presidente do SinPRF-PR, Sidnei Nunes; dos prefeitos de Morretes, Junior Brandaroli e de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, além de autoridades, servidores, imprensa local e a comunidade.

Para o diretor geral da PRF, “A entrega desta nova Unidade Operacional em Paranaguá representa mais um avanço concreto no fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal no estado do Paraná e em todo o Brasil. Em um intervalo de apenas trinta dias, estamos realizando a inauguração de três unidades operacionais e a entrega de 27 viaturas, o que demonstra, de forma clara, o compromisso institucional com a modernização da PRF e com a ampliação da nossa capacidade de atuação no estado”.

“Esta nova Unidade Operacional da PRF em Paranaguá está localizada em um ponto estratégico para o país, pelo fato de a BR-277 ser a única via de ligação do segundo maior porto do Brasil e ser, também, uma das rodovias federais onde nós mais apreendemos drogas ilícitas, uma vez que se trata de uma BR cruza o estado, de leste a oeste”, explica o superintendente da PRF no Paraná, Fernando César Oliveira.

“Em parcerias contratuais com as concessionárias, vamos inaugurar até 2028 um total de 19 novas unidades da PRF, em todas as regiões do Paraná. Com isso, estamos melhorarando as condições de trabalho dos nossos servidores e, por consequência, oferecendo mais segurança e qualidade do serviço final prestado à população.”

“A entrega da unidade operacional em Paranaguá é mais uma contribuição que o programa de concessões garante às rodovias paranaenses. A EPR Litoral Pioneiro tem o compromisso de agregar a segurança das rodovias em uma importante parceria com a Polícia Rodoviária Federal, inclusive em um trecho tão estratégico que é o acesso ao Porto de Paranaguá”, pontua o diretor-presidente da EPR no Núcleo Paraná, Marcos Moreira.