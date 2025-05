Polícia indicia quatro pessoas pela queda de árvore que causou morte na BR-277

Hora do acidente | vídeo divulgado nas redes sociais

A Polícia Civil do Paraná concluiu, nesta segunda-feira (12), o inquérito que investiga um acidente ocorrido no dia 17 de abril deste ano, na rodovia BR-277, no Litoral, e indiciou quatro pessoas por homicídio doloso.

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após a queda de uma árvore de grande porte sobre os veículos que trafegavam pela rodovia.

De acordo com o delegado da PCPR André Rosa Silva, o indiciamento se deu pelo fato de os responsáveis terem consciência dos riscos ao realizar o corte de uma árvore de pinus de grande porte às margens da BR-277, sem qualquer bloqueio da via, aviso às autoridades ou uso de equipamentos adequados.

“Utilizaram apenas um trator com corrente para controlar a queda, método claramente insuficiente diante do porte da árvore, de cerca de 30 metros, e da proximidade com a rodovia. A corrente não aguentou o processo e se rompeu”, explica.

O delegado ainda ressalta que houve minimização deliberada de custos e desprezo pelas normas básicas de segurança, assumindo assim o risco concreto de causar o resultado letal.

“Com base nos elementos colhidos, incluindo imagens do momento do acidente, conclusões de laudos periciais e oitivas dos envolvidos, a Polícia Civil indiciou quatro pessoas pelos crimes de homicídio consumado e três tentativas de homicídio, todos na modalidade dolosa”, completou. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público. Os nomes dos indiciados não foram divulgado. Mais detalhes em seguida.

O acidente, na altura do km 45 , dentro do município de Morretes, matou Marcos Evangelista de Abreu, de 47 anos. Ele viajava para Guaratuba com a esposa, o filho de 12 anos e um amigo do filho. Os três ficaram feridos.

