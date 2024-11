PRF barra caminhões com problemas de freios na BR-376

Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, nesta terça-feira (12), dois caminhões com defeitos no sistema de freios no início da descida da Serra do Mar, na BR-376.

Os flagrantes aconteceram durante fiscalização na Unidade Operacional de Tijucas do Sul. A infração, considerada de natureza grave pela legislação de trânsito, compromete seriamente a segurança dos veículos e dos demais usuários da rodovia.

Um dos veículos regularizou o sistema de freios no local e foi liberado. O outro ficou retido na unidade da PRF e será encaminhado para um pátio onde permanecerá até que seja feita a manutenção completa.

A operação contou com o apoio técnico de mecânicos da concessionária Arteris Litoral Sul, que auxiliaram na inspeção e na avaliação dos sistemas de frenagem dos veículos, confirmando a falha crítica nos freios.

Operações como esta são feitas esporadicamente e sempre flagram caminhão com problemas mecânicos. Falhas nos freios são os principais motivos de acidentes graves nas rodovias que dão acesso ao Litoral. No dia 20 de outubro, nove pessoas de uma equipe de remo do Rio Grande do Sul e o motorista que os conduzia morreram esmagados por uma carreta que perdeu os freios na BR-376, na Serra do Mar, em Guaratuba.

De acordo com a PRF, a fiscalização é essencial para garantir condições adequadas de tráfego nas rodovias federais, especialmente em trechos de serra, onde o uso constante e intenso dos freios é crucial para controlar a velocidade dos veículos em descidas íngremes e curvas acentuadas, principalmente no caso de caminhões.