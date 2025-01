Homem mantinha esposa e filha em cárcere privado na área rural de Guaratuba

Foto: PMPR

Na noite de segunda-feira (6), uma ação conjunta envolvendo equipes do 9º e 17º Batalhões de Polícia Militar (BPM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou no resgate de vítimas de violência doméstica, ameaça e cárcere privado em uma área de difícil acesso em Guaratuba.

Os policiais foram acionados por moradores do Alto da Serra, uma localidade às margens da BR-376, que relataram agressões praticadas por um homem embriagado contra a esposa e uma filha adolescente. Conforme a denúncia, o suspeito mantinha ambas reféns e fazia ameaças com uma arma de fogo.

Ao chegarem à região, as equipes precisaram percorrer uma trilha para chegar ao imóvel onde o suspeito, de 55 anos, estava trancado com as vítimas. Após negociações, os policiais conseguiram contê-lo. O homem foi preso e algemado no local.

Durante a ação, a esposa, de 45 anos, e a filha, de 14 anos, confirmaram as agressões e indicaram o local onde o denunciado escondia a arma. Em um dos quartos, os policiais encontraram uma espingarda calibre .36, acompanhada de nove munições intactas.

Preso, o suspeito foi levado com o armamento apreendido à Delegacia da Polícia Civil de Guaratuba, a fim de ser colocado à disposição da Autoridade de Polícia Judiciária, para a adoção dos procedimentos legais cabíveis ao caso.

Fonte: Comunicação Social do 9ºBPM