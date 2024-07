Primeira quinzena de julho teve mais chuvas que esperado para o mês todo

Chuva na Capital foi 44% a mais que na média do mês de julho inteiro | Foto: Gilson Abreu/AEN

Os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) confirmam que a primeira quinzena de julho apresentou chuvas acima da média para o mês inteiro em várias regiões do Estado.

Em Curitiba, por exemplo, o índice foi de 131,5 milímetros (mm), 44% a mais do que a média histórica para todo o mês, que é de 90,8 mm. Os maiores volumes de chuva foram registrados em Bituruna (227,4 mm).

O Litoral também foi bastante atingido, com precipitações altas em Antonina (214 mm), Guaratuba (162 mm) Paranaguá (158,8 mm) e Guaraqueçaba (155,2 mm).

Meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib explica que as chuvas acima da média têm ligação com um fenômeno climático específico. “Esse período chuvoso foi causado por um bloqueio atmosférico que se desenvolveu no Sul do continente por conta do tempo seco. Esse é um fenômeno que impede o deslocamento de frentes frias do Oceano Pacífico para o Atlântico, o que favorece o aumento na formação de nuvens de chuva”, destaca.

Por outro lado, na maior parte dos municípios do Norte do Estado as chuvas foram mais brandas, não passando dos 80 mm.

De acordo com o Simepar, uma massa de ar seco irá predominar sobre o Estado nos próximos dias, diminuindo a ocorrência de chuva e deixando as temperaturas mais elevadas.

“Ainda teremos frio na parte da noite, chegando a 9°C na Região Metropolitana de Curitiba, porém as tardes irão apresentar temperaturas mais elevadas. Cidades ao Leste do Estado poderão chegar até os 27°C, enquanto nas regiões Oeste e Noroeste a temperatura máxima passará dos 30°C. Juntando isso com a umidade baixa que é característica da estação, pode-se dizer que teremos um ‘veranico’”, comenta Kneib.