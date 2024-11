Primeiro feriado da Consciência Negra terá Sarau Periférico no Centro de Curitiba

Evento gratuito nas Ruínas de São Francisco reúne apresentações culturais e celebra a resistência negra na capital paranaense

10ª Sarau Periférico de Curitiba aconteceu na Comunidade Dona Cida, no CIC | reprodução: Núcleo Periférico

Curitiba se prepara para celebrar o Dia da Consciência Negra e o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, no próximo dia 20 de novembro, agora oficializado como feriado nacional. Nesta data, será realizada a 11ª edição do Sarau Periférico, um evento gratuito organizado pelo Núcleo Periférico, coletivo que há uma década promove a cultura e a inclusão social na cidade.

Com início marcado para as 13h nas Ruínas de São Francisco, região central de Curitiba, o sarau promete uma programação intensa que inclui apresentações de capoeira, batalhas de breaking e shows de artistas como DJ CRock, SÍNDROME, Mitay e o grupo DMN, referência no rap nacional. A programação se estende até as 21h, ainda com apresentações de Sombra, Funk Buia, Preta Rara e Lauren Priscila.

O evento acontece com apoio da Fundação Cultural de Curitiba e conta com o financiamento do Prêmio Cultura Viva para Pontos e Pontões de Cultura, do Ministério da Cultura.

Renato Freitas e o impacto do Sarau Periférico

Vídeo: Núcleo Periférico

A décima edição do Sarau Periférico, realizada no ano passado, foi marcada por comemorações especiais. Aconteceu no dia 17 de dezembro, na Comunidade Dona Cida, no CIC. O deputado estadual Renato Freitas (PT), fundador do Núcleo Periférico, celebrou o sucesso do evento e destacou sua importância cultural e social.

“A décima edição do Sarau Periférico veio pra fechar o ano com chave de ouro, comemorando 50 anos da cultura Hip Hop e 10 anos do coletivo Núcleo Periférico. […] Muito obrigado a todas as pessoas que ainda acreditam que é possível fazer a diferença e melhorar a vida das pessoas a partir da arte/cultura/política”, afirmou Renato na última edição.

Freitas agradeceu o envolvimento das comunidades Dona Cida, 29 de Março, Tiradentes 2 e Nova Primavera, que contribuíram para inaugurar o Centro de Recreação Infantil Isabeli, um marco no apoio à infância e juventude local.

Núcleo Periférico: referência em assistência e capacitação

Desde sua fundação em 2013, o Núcleo Periférico se dedica a transformar a realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade em Curitiba. A instituição oferece cerca de 2 mil refeições por semana, assistência social e acesso a direitos fundamentais, com uma infraestrutura completa para alimentação, banho, apoio jurídico, psicológico e social. Além disso, o Núcleo promove cursos profissionalizantes em áreas como costura, panificação e serigrafia, e disponibiliza oficinas culturais de capoeira, cinema e teatro.

Localizado na Alameda Dr. Muricy, no centro de Curitiba, o Núcleo funciona de segunda a sexta-feira e também aos sábados, oferecendo acolhimento e oportunidades para a população vulnerável da cidade.

A conquista do feriado nacional da Consciência Negra

A inclusão do Dia da Consciência Negra como feriado nacional é o resultado de uma luta histórica. Em 2023, mesmo sem o reconhecimento oficial do feriado em Curitiba, movimentos e organizações locais se uniram para marcar a data com uma série de eventos, palestras e manifestações em prol da igualdade racial.

A data, que já era feriado em mais de mil municípios brasileiros, enfrentava resistência na capital paranaense, onde a Associação Comercial do Paraná argumentava que o feriado poderia impactar negativamente o comércio. No entanto, ativistas demonstraram o contrário, reforçando a importância desse dia para a valorização da cultura afro-brasileira e o combate ao racismo.

Em dezembro de 2023, após anos de pressão popular e articulação política, o Congresso aprovou a lei que oficializou o Dia da Consciência Negra como feriado nacional, consolidando um marco para a luta pela igualdade racial no país.

Evento: Sarau Periférico

Data: 20 de novembro de 2024

Horário: de 13h às 21h

Local: Ruínas de São Francisco, Curitiba

Realização: Núcleo Periférico

Apoio: Fundação Cultural de Curitiba

Line-UP:

Capoeira Acapras

Dj CRock

Janderson Fundação

Lyah Vitória

DJ Bill

ZSK

SÍNDROME

Familia Roots

Batalha de Breaking

Mitay

DMN

BATATA KILLA

Sombra

Funk Buia

Preta Rara

Lauren Priscila

Texto: Ana Paula Thomaz Pina