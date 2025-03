Audiência pública na Alep trata dos investimentos da Itaipu nos municípios

Enio Verri confirmou presença | foto: William Brisida/Itaipu Binacional

Na próxima terça-feira (25), pela manhã, a Assembleia Legislativa do Paraná sediará uma audiência pública para discutir os impactos dos investimentos socioambientais da Itaipu Binacional no estado, inclusive nos sete municípios do Litoral.

O evento, organizado pela Bancada de Oposição, acontecerá no Plenarinho da Alep, às 9h, e contará com a presença do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, além de parlamentares, especialistas e representantes de diversos setores.

A Itaipu é referência em sustentabilidade, promovendo ações como recuperação de matas ciliares, proteção de nascentes e monitoramento da qualidade da água. Esses investimentos garantem a segurança hídrica, beneficiam a agricultura, fortalecem a geração de energia e contribuem para o desenvolvimento sustentável na região Oeste Paraná. A partir de 2023, a empresa passou a investir em todo o estado do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. Estão sendo beneficiados com recursos projetos desenvolvidos por prefeituras e por organizações da sociedade em diversos editais do progrma Itaipu Mais que Energia.

Com a audiência pública, a oposição busca ampliar o debate sobre a importância desses investimentos e sua continuidade.

Proposta pelos deputados Ana Julia Ribeiro (PT), Arilson Chiorato (PT), Doutor Antenor (PT), Goura (PDT), Luciana Rafagnin (PT), Professor Lemos (PT) e Renato Freitas (PT), a audiência reunirá especialistas para avaliar os impactos dessas ações e discutir formas de fortalecer os programas socioambientais da Itaipu. Para a Oposição, garantir que esses investimentos continuem gerando benefícios diretos à população paranaense é uma prioridade.

O evento será transmitido pelos canais oficiais da Alep e aberto ao público interessado. A expectativa é que a audiência traga propostas concretas para fortalecer as políticas socioambientais da Itaipu e garantir que seus benefícios alcancem ainda mais paranaenses.

O encontro, promovido pela Bancada de Oposição, será no Plenarinho da Alep, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais.

Audiência Pública – Itaipu e Sustentabilidade

🗓️ Terça-feira, 25 de março

🕘 9h

📍 Plenarinho da Alep – Curitiba

🎥 Transmissão: canais oficiais da Alep

Saiba mais