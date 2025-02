Procurado por homicídio em Guaratuba é preso após 30 anos em Roraima

Foto: PCRR

A Polícia Civil de Roraima prendeu o administrador municipal L. C. D. A., de 59 anos, na manhã desta quarta-feira (12), em Boa Vista, capital do estado. Ele é acusado do homicídio de Walter Luiz Orsini Fernandes, ocorrido há 30 anos, em Guaratuba.

De acordo com informações prestadas delegado titular da Delegacia Geral de Homicídios, João Evangelista, que coordenou as investigações para localizar e prender o procurado, o mandado de prisão contra ele foi expedido pela Vara Criminal de Guaratuba.

A operação contou com o apoio da Delegacia de Vigilância e Capturas, da Polícia Civil do Paraná e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros da Polícia Civil do Amazonas, que forneceram informações para a localização do foragido.

No ano de 1995, o acusado L. C. D. A. e seu irmão, J. W. A. (falecido durante o processo penal), foram acusados do homicídio de Walter Luiz Orsini Fernandes.

“Após o crime, o acusado fugiu para o Amazonas, onde obteve novos documentos, incluindo um CPF e um Registro de Identidade. Mais tarde, estabeleceu-se em Roraima, onde foi aprovado em um concurso público da Prefeitura de Boa Vista para o cargo de administrador, função que exercia até sua prisão”, detalhou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, as investigações revelaram que o foragido possuía quatro CPFs distintos e dois RGs, um do Paraná e outro do Amazonas, o que dificultou sua localização. No momento da prisão, ele não ofereceu resistência.

O homem foi apresentado ainda pela manhã na Audiência de Custódia. A prisão dele será comunicada à Justiça do Paraná.

Fonte: Ascom/PCRR