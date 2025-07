Gabinete do procurador-geral de Justiça do Paraná atende demandas do Litoral por dois dias

Procurador-geral e promotores vai atender demandas Foto: Reprodução

Paranaguá recebe o MP em Movimento, iniciativa do Ministério Público do Paraná que leva o gabinete do procurador-geral de Justiça para mais perto das demandas de outras regiões.

A agenda está marcada para esta quarta e quinta (30 e 31), na sede do MPPR no município, na Alameda Coronel Elysio Pereira, 722, bairro Estradinha.

Durante os dois dias, o procurador-geral de Justiça do Paraná, Francisco Zanicotti, representantes da Administração Superior e promotores das comarcas do Litoral participarão de reuniões com prefeitos, secretários e lideranças dos municípios.

Nesta quarta-feira (30), às 14h, Zanicotti tem uma reunião agendada com os prefeitos e representantes das prefeituras de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Antes, ao meio-dia, se reúne com o prefeito Adriano Ramos, no gabinete da Prefeitura de Paranaguá.

O projeto, que já passou por Londrina e Maringá, tem como principal objetivo promover um diálogo direto entre a chefia do Ministério Público, promotores de Justiça, gestores públicos e autoridades locais. A proposta é mapear desafios e buscar soluções efetivas para questões que impactam a população.

“O MP em Movimento reforça nosso compromisso com a proximidade e o diálogo com as regiões do estado. Queremos ouvir as demandas locais, compreender seus desafios e construir soluções que sejam mais efetivas”, afirma Zanicotti.

Foco em temas estratégicos

Saúde, meio ambiente e educação estão entre as prioridades da agenda em Paranaguá. Essas áreas foram definidas a partir de reuniões prévias com promotores e gestores públicos, refletindo as principais preocupações da população. O procurador-geral também reforça a diretriz de atuação resolutiva: “Quando conseguimos resolver problemas por meio do diálogo, todos ganham: a população tem respostas mais rápidas, e os gestores públicos encontram caminhos mais eficientes para atender às demandas”, ressalta.