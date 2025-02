Programa de afiliados TEMU 2025

Olá, amig@!

Preciso te contar sobre esse site de compras on-line incrível no qual estou viciado – chama-se Temu. É super bacana, com uma infinidade de produtos que vão desde moda até itens para casa, e tudo muito acessível! Acho que você vai adorar, especialmente se quiser encontrar itens exclusivos ou fazer um bom negócio.

Sobre a Temu

Temu, que significa Team Up, Price Down, é uma empresa de comércio eletrônico que conecta consumidores a milhões de parceiros de mercadorias, fabricantes e marcas com a missão de capacitá-los a viver suas melhores vidas. A Temu está comprometida em oferecer produtos de qualidade com preços mais acessíveis, permitindo que consumidores e parceiros de mercadorias realizem seus sonhos em um ambiente inclusivo. A Temu foi fundada em Boston, Massachusetts, em 2022.

Como usar um código de cupom Temu

Faça login ou cadastre-se na Temu Adicione itens ao seu carrinho de compras Prossiga para o checkout Procure o campo “aplicar código de cupom”

Sobre o Programa de Afiliados TEMU:

E aqui vai uma dica profissional: se você quer ganhar um dinheiro extra ou tem sua plataforma ou blog, confira o Programa de Afiliados TEMU. É uma oportunidade excelente onde você pode ganhar comissões promovendo seus produtos. Já vi alguns amigos se beneficiarem com isso e parece uma maneira legal de fazer parceria com uma marca em crescimento.

Você já deve ter visto muitas pessoas compartilhando seus links e códigos da TEMU, mas talvez você não saiba que a TEMU tem um programa de afiliados ao qual todos podem participar. Se você é um entusiasta da TEMU e busca gerar uma fonte estável de renda passiva ou se é um influenciador que deseja monetizar seu tráfego, não procure mais, o Programa de Afiliados TEMU é perfeito para você.

Quanto você pode ganhar com o Programa de Afiliados TEMU?

Você pode ganhar até R$100,000 por mês! Se você tem interesse em participar do Programa de Afiliados da TEMU, ficará feliz em saber que ele oferece uma política de comissões simples e transparente. Existem várias maneiras possíveis de ganhar dinheiro, listadas abaixo:

1: Ganhe uma recompensa de R$30 para cada novo usuário que baixar o aplicativo TEMU usando seu link de indicação.

2: Receba uma comissão por cada compra feita por usuários TEMU recém-registrados que clicarem no seu link de indicação exclusivo. Para todas as compras, você receberá comissão de 30%

3: Receba uma comissão secundária de 20% se convidar um afiliado:

A TEMU lançou comissões de segundo nível para afiliados, permitindo que eles ganhem comissões sobre as indicações dos afiliados que recrutaram. Assim, você pode obter uma comissão secundária de 20% se convidar um afiliado. Este programa ajudará nossos afiliados a expandir seus negócios e gerar ainda mais receita.

Como começar no Programa de Afiliados TEMU?

Depois de inscrever-se no Programa de Afiliados da TEMU aqui, você obterá seu link e código de indicação em sua central de contas. Existem algumas maneiras de começar a ganhar:

1) se você é um influenciador em plataformas sociais, como TikTok, YouTube, Instagram ou Facebook, você pode divulgar seu link e código de indicação postando conteúdo para ganhar comissões. Preste atenção ao conteúdo que você posta. Quanto melhor o conteúdo que você postar, mais engajamento você terá, resultando em uma taxa de conversão mais alta!

2) se você é um blogueiro, pode escrever artigos de revisão com SEO sobre os produtos da TEMU ou o Programa de Afiliados TEMU, onde poderá compartilhar seu link e código de indicação!

3) se você possui um site ou é um editor de sites de ofertas/cupons com grande tráfego, você pode ter um banner ou artigos de ofertas para permitir que mais pessoas vejam seu link e código de referência

4) qualquer outra forma ou plataforma que você possa usar para divulgar seu link e código de indicação, desde que esteja em conformidade com a política de afiliados do TEMU!

Comparado com outros programas de afiliados:

Comparado com outros programas de afiliados, a TEMU oferece uma taxa de comissão de 30% para todas as categorias.

No entanto, a TEMU não oferece comissões para usuários recorrentes. Isso pode limitar seus ganhos. Mas com o enorme tráfego entrando na TEMU e com mais países disponíveis, ainda vale a pena inscrever-se no Programa de Afiliados da TEMU agora, pois é um site de compras muito popular. Pode ser uma boa ideia inscrever-se agora, antes que a TEMU modifique suas taxas de comissão e limite de ganhos por mês.

Se você está procurando um programa de afiliados com altas taxas de comissão e bons retornos, o Programa de Afiliados TEMU pode ser o ideal para você. Um dos melhores programas de afiliados que você pode encontrar na área de marketing de afiliados. Cadastre-se agora e comece a ganhar comissões por indicações de vendas por indicação !

